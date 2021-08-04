Orman yangını Şahan Gökbakar’ın evinin arkasına kadar geldi

Komedyen Şahan Gökbakar’ın tek katlı köy evinin arka kısmındaki ormanlık alanı, alevler kapladı. Canlı yayın yapan Gökbakar, “Bu şu ana kadar gördüğümüz en kuvvetli yangın olabilir” dedi.

Günlerdir yazlık evinin bulunduğu Marmaris’ten canlı yayın yaparak, orman yangınlarına erken müdahale için çaba gösteren komedyen Şahan Gökbakar, gece saatlerinde yayın açarak yangının evinin arkasındaki ormana kadar geldiğini söyledi.

“Bu kırmızı ışık yanan ağaçlardan geliyor. Bu arkadaki bizim evimiz. Hani 2 katlı 30 milyon TL’ye aldığım malikanem. Tek katlı bir köy evi aslında ama öyle dediler. Evimizin arkası bu şekilde.” diyen Gökbakar, canlı yayın sırasında yanan ormanı izleyicilere anbean gösterdi.

“GECE UÇAN TEKNOLOJİDE BİR ALET YOK MU?”

Gökbakar, o anları da şu şekilde anlattı:

“2-3 güne gelir dediğimiz yangın, vadiyi sardı. Bu şu ana kadar gördüğümüz en kuvvetli yangın olabilir. Yangını tutmak için hazırlık yapacağımız için yayını kısa tutacağım. Ülkemizin içinde bulunduğu bu felaketi görün istedim. Bu yanan yerin arka tarafı Turgut köyü. Şu anda orada yaşlı insanlar evlerinde uyuyorlar. Maalesef uyandıklarında alevler içerisinde kalacaklar. Gece uçan teknolojide bir alet yok mu? Alevlere bakın arkadaşlar.”

Şahan Gökbakar: Yangın evime ulaştı VİDEO

“HAVADAN KÜL YAĞIYOR”

Evinin ormandan ya da ağaçlardan kıymetli olmadığını dile getiren Gökbakar, “Allah beni ve benimle birlikte bu alevleri uzak tutmaya çalışacak olan herkesi korusun. Herkesin evi çok değerlidir, kıymetlidir. Herkes evini ve yuvasını korur. Ama bu ağaçlardan ve ormanlardan kıymetli değil. Havadan kül yağıyor. Ağaçların yanan küllerinde duş alıyoruz.” şeklinde konuştu.

“TÜM ETRAFIMIZ ALEVLERLE ÇEVRİLİ”

Alevlerin adeta bir stadyumu andırdığını söyleyen komedyen, “4,5 gün önce başladığım bu yayınlarla yangını anlatmaya başladım. Söndürelim dedim, söndüremedik. Şelale yandı. Burası şu anda cehennem. Bir stadyum gibi tüm etrafımız alevlerle çevrili. Allah’ım sen büyüksün. Şu anda etraf aydınlanıyor. Merak etmeyin tahliye edeceğiz kendimizi. Bu ormanlar yandığı sürece gösterebildiğim kadar göstereceğim.” diyerek yayınını noktaladı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Sabaha karşı yeniden canlı yayın yapan Şahan Gökbakar, ekiplerin müdahalesiyle yangını kontrol altına aldıklarını ancak dumanların çıkmaya devam ettiğini belirtti.

Bölgedeki son durumu paylaşan Gökbakar, "Çok güzel hazırlıklarımızı yaptık ve bu saatte kadar tehlikeli ile karşılaşmadık. Deniz suyunu çekerek yangının ineceği her yeri güzelce ıslattık. Hiçbir sıkıntımız yok ancak vadinin arkası tütmeye devam ediyor. Hava desteği istedim ama henüz gelmedi. 4 kişiyiz, üzerimizde kıyafetlerimiz var her şeyimiz 10 numara. Hazır şekilde bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"KİMSEDEN YARDIM İSTEMEYECEĞİM"

Şahan Gökbakar, daha önce de gelen eleştiriler üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

“Yangın çıktığında eşimle İstanbul’daydık. Eşime, burada olmak istediğimi söyledim. Bin adet yangın söndürücü getirdim, dağıttım. Kendi evimin etrafında yangını söndürecek su pompaları aldım. Evim yangın tehlikesi taşımıyor ama gereken önlemleri aldım. Evimin yandığını görmek isteyenler için de o gün geldiğinde kimseden yardım istemeyeceğim.”