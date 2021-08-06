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    Orman yangını sonrasında dikkat çeken kirlilik

    Orman yangını sonrasında dikkat çeken kirlilik

    Piknikçilerin kirlettiği ormanda çıkan yangın söndürülse de, şişe kirliliği dikkat çekti. Orman Genel Müdürlüğü, bu kareyi “Yangına neden olmamak için de birlikte mücadele etmeliyiz” diyerek paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2021 - 18:11
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 18:19
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    Türkiye günlerdir Ege ve Akdeniz’i saran alevlerin sönmesini bekliyor…

    Bir yandan yangınlarla mücadele edilirken, diğer yandan tahliyeler sürüyor.

    ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAYLAŞTI

    Yılların kanayan yarası ormanların kirliliği de yangınlarla birlikte daha da ortaya çıkıyor.

    Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yangının söndürüldüğü bölgede çekilen bu fotoğraf, piknikçilerin bıraktığı kirliliği gözler önüne serdi.

    “YANGINA NEDEN OLMAMAK İÇİN DE BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ”

    Alkol şişelerinin bulunduğu alanı gösteren kare için Orman Genel Müdürlüğü, “Milletçe birlikte mücadele ediyoruz. Tüm yangınları kontrol altına alacağımıza inancımız tam. Lütfen unutmayın. Yangını söndürmek kadar, yangına neden olmamak için de birlikte mücadele etmeliyiz.” notunu düştü.

    Orman yangını sonrasında dikkat çeken kirlilik #1

    Bu kare, sosyal medyada yayılırken, duyarlı olunması istendi.

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