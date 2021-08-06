Haberler

Gündem Haberleri

Orman yangını sonrasında dikkat çeken kirlilik

Orman yangını sonrasında dikkat çeken kirlilik

Piknikçilerin kirlettiği ormanda çıkan yangın söndürülse de, şişe kirliliği dikkat çekti. Orman Genel Müdürlüğü, bu kareyi “Yangına neden olmamak için de birlikte mücadele etmeliyiz” diyerek paylaştı.