Orman yangınını söndürmek kadar hayati olan işlem: Soğutma

Uzmanlar, yangınlarda molozların arasına sıkışmış, üzerine herhangi bir ağırlık çökmüş olan sıcaklık ya da yanan objenin oksijenle beslenerek günler sonra yanabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye yaklaşık 2 haftadır orman yangınları ile mücadele ediyor. Can kayıplarının yaşandığı, binlerce hektarlık orman ve tarım arazisinin küle döndüğü yangınlarda birçok insan da evsiz kaldı.

Yangınla mücadelede, çıkan yangınların söndürülmesi kadar, yeniden bir yangının oluşmaması için soğutma çalışmasının da ne kadar önemli olduğu, unutulmaması gereken bir gerçek.

YANGINLARIN KRİMİNAL BOYUTU İNCELENİYOR

Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Saadet Alkış, uzun yıllardır orman yangınları ve sonrası üzerine bilimsel çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Yangın sonrası kriminal boyutu üzerine çalıştığını anlatan Alkış, Antalya'nın Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde de kontrol altına alınan bölgelerde ekiple inceleme yaptığını dile getirdi.

Alkış, yangının söndürülmesinin, greyderlerle geniş yolların açılmasının o bölgenin terkedileceği anlamına gelmediğine dikkati çekti.

YANGININ SÖNMESİ, BİTTİĞİ ANLAMINA GELMİYOR

Antalya'daki yangınlarda itfaiyeciler, orman işçileri, AFAD, Kızılay ekipleri, gönüllüler ve vatandaşların birlik içinde çalışma yaptığını belirten Alkış, "Yangın sadece söndürülmekle bitmez çünkü söndüğü anda bile yüzlerce santigrat sıcaklığa sahiptir. Bunun çok iyi soğutulması gerekiyor. Vatandaş ve resmi kurumlar topyekun bir çalışma yapıyor. Soğutma işleminde ne kadar çok su uygulanırsa birikmiş sıcaklığı düşürmek demektir. Soğutmada sadece yolların açılması yanan alana toprak atılması değil, basınçlı suyun uygulanması gerekiyor." diye konuştu.

"ANKARA'DA YANMIŞ BİR BİNA, 8 GÜN SONRA YİNE YANDI"

Alkış, ne kadar çok su püskürtülürse yanan alanların o kadar hızlı soğutulabileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Antalya'da kontrol altına alınan bölgelerde itfaiyeciler canla başla soğutma işlemi uyguluyor. Söndürmeden sonraki asıl önemli olan soğutma işleminin uzun süreye yayılmasıdır. Çünkü yangın çok sinsi bir olay, aralara sıkışmış, üzerine herhangi bir ağırlık çökmüş olan sıcaklık ya da yanan obje yine oksijenle kendini besleyerek, günler sonrası tekrar alev alabiliyor. Kendi çalışmalarımda bizzat gördüm. Ankara'da bir binada yangın olmuştu. 8 gün sonra tekrar yandı orası. Yangın böyle bir şey."





ULAŞILMAZ YERLERE UÇAK VE HELİKOPTERLE SOĞUTMA

Özellikle itfaiye araçlarının ulaşamayacağı bölgelerde uçak ve helikopterle havadan su bırakılmasını öneren Alkış, yağmur sularıyla nem ve sıcaklık derecesinin düşmesiyle yanan alanların kendini yenileceğini dile getirdi.

Antalya Düzlerçamı'nda 20 yıl önce orman yangını çıktığını anımsatan Alkış, yıllar sonra bölgenin yemyeşil ormana kavuştuğunu aktardı.

"ORMAN KÖYLÜLERİ ÇOK BAŞARILI"

Alkış, yıllardır Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları üzerine çalışma yaptığını, orman köylülerinin yangını söndürme çalışmalarında çok başarılı olduğunu ifade etti.

"YANGINLAR BİTMEYECEK, DÜNYA BU SAVAŞI VERİYOR"

Yapılan araştırmalarla söndürme çalışmalarına bilimsel katkı sunmaya çalıştıklarını belirten Alkış, "İleride bu yangınlar bitmeyecek, devam edecek. Sadece biz değil, dünya bu savaşı veriyor." dedi.