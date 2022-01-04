Orman yangınları ile mücadele için uçak ihalesi başladı

Orman yangınları ile mücadele için uçak ihalesi başladı

Orman yangınları ile mücadele için 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterin ihale süreci başlatıldı.

Türkiye 2021'de yangın ve sel felaketleriyle boğuştu.

Yaz aylarına özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarındaki yangınlar damga vurdu.

Binlerce hektarlık alan kül olurken yangın söndürme uçaklarının yetersizliği, Türk Hava Kurumu'nun durumu büyük tartışmalara neden oldu.

UÇAK İHALESİ BAŞLADI

Yangınların sondürülmesinin ardından yeni adımlar atıldı.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı, yangınlarla mücadelede kullanılacak hava araçları için harekete geçti.

Bakanlık bu onuda yaptığı açıklamada, alınacak uçakların ihalesinin başladığını ve ihale sürecinin Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatıldığını bildirdi.

5 AMFİBİK, 5 TANKER 10 KÜÇÜK UÇAK

Açıklamada, "2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale süreci Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılmıştır." denildi.