Orman yangınlarına müdahalede yetersiz kalındığını iddia eden muhalefet partilerinin yalanını, mücadeledeki görüntüler ortaya çıkardı.

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelesine ara vermeden sürdürüyor.

Yangınlar sonrası başta CHP olmak üzere muhalefet partileri, hükümeti yangınlara karşı havadan yetersizlikle suçlayıp, halkı provoke eden açıklamalarla siyasi rant elde etme peşine düştü.

Ancak, devletin orman yangınlarındaki mücadelesinin görüntüleri, bu iddiaları çürüttü.

Son olarak gazeteci Adem Metan da havadan yapılan müdahalelere yerinde şahit oldu.

Ekiplerin gece gündüz havadan müdahalesini takip eden Metan, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Orman yangınlarına havadan müdahalenin görüntüleri VİDEO

KİM NE DEMİŞTİ;

ENGİN ALTAY: VALLAHİ HELİKOPTER GÖRMEDİK

Yangınları söndürmek için havada helikopter görmediğine yemin eden CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Bakan diyor ki, sadece bugün helikopterler 1000 sorti yapmış. Biz de bugün sabahtan beri belediye başkanlarımızla yangın bölgesinde dağ bayır geziyoruz. Vallahi de billahi de bir tane helikopter görmedik.” ifadelerini kullandı.

MUHİTTİN BÖCEK: İNSANLAR YANIYOR HELİKOPTER YOK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Gündoğmuş ilçesinde devam eden orman yangınının şehre indiğini belirtip, "Gündoğmuş'tayız. Yangın şehre indi. Ne olur buraya uçak gönderin, helikopter gönderin. Bütün yetkililere sesleniyorum; yanıyor insanlar!" ifadeleriyle seslenmişti.

Ancak Böcek'in bu videoyu çektiği sırada arkadan helikopter sesleri de gelmesi dikkat çekmişti.

Muhittin Böcek'in helikopter iddiası VİDEO