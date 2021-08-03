Orman yangınlarına yardıma giden gönüllülere karşı nefret dili

Afet bölgelerine yardıma giden bazı gönüllülerin sarıklı olmasına sosyal medyadan bazı hesaplar, kin ve nefret kustu.

Türkiye, alevlerle boğuşuyor...

Antalya Manavgat'ta başlayan orman yangınının ardından 154 farklı noktada ormanlar alevlere teslim oldu.

Havadan ve karadan müdahalelerin devam ettiği söndürme çalışmalarında, gece gündüz demeden canla başla mücadele sürüyor.

Çok sayıda ekip yangınları kontrol altına almak için harekete geçerken, vatandaşlar ise destekten geri durmuyor.

NEFRET DİLİ

Orman yangınlarının devam ettiği bölgelere her kesimden yardıma giden binlerce Kızılay gönüllüsü de, aralıksız olarak çalışmalara katılıyor.

Ancak bazı sosyla medya hesaplarından, yardıma giden gönüllülerin kıyafetine ve düşünce tarzına karşı nefret dili hakim.

Yardıma giden sarıklı gönüllüler için birçok hesaptan "Bunlardan gelecek yardım gelmesin." tarzı ifadeler kullanıldı.