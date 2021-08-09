Orman yangınlarında hayat koridorunun önemi

Yangının daha büyük alana yayılması, oluşturulan güzergah sayesinde engellendi.

Ülkemizin güney kesimlerinde günler önce başlayan orman yangınlarının büyük bir bölümü kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri ve gönüllüler karadan, yangın söndürme uçakları da havadan su atarak yoğun çaba harcadı ve alevlerin daha fazla alanı kaplamasının önüne geçildi.

HAYAT KORİDORU ALEVLERİN ÖNÜNÜ KESTİ

Muğla'nın Menteşe ilçesinde havadan çekilen bir kare, orman yangını sırasında açılan "hayat koridorunun" önemini gözler önüne serdi.

Oluşturulan yol sayesinde iki orman birbirinden ayrılırken, yangının büyümesinin önüne geçildi. Ayrıca ekiplerin, bu sayede alevlere istenilen yerden müdahale edebilmeleri için güzergah oluşturuldu.

YANGININ BÜYÜMESİNİ ENGELLEYEN YÖNTEM

Sabah gazetesi foto muhabiri Murat Şengül’ün çektiği fotoğrafın bir bölümünde yanan alan görünürken, "hayat koridoru"nun oluşturulması nedeniyle alevlerin diğer alana sıçraması engellendi.

Söz konusu yöntemin, ülke genelindeki tüm ormanlarda bulunduğu kaydedildi.

Marmaris’in yangın öncesi ve sonrası havadan görüntüleri VİDEO