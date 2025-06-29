Orman yangınlarında Kaşıkçı Mahallesi büyük zarar gördü

Orman yangınları, ülke genelinde son zamanlarda sıklıkla çıkmaya başladı.

Yaz aylarının gelmesiyle orman yangınlarında artış olurken, yangınlardan geriye ise büyük bir zarar kalıyor.

Bilecik Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi de çıkan yangın sonrası zarar gördü.

15 HANE KULLANILAMAZ HALDE

Kaşıkçı Mahallesi, Sakarya'nın Geyve ilçesinde tarlada çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınında zarara uğradı.

70 kişinin yaşadığı, 30 hanenin yer aldığı mahallede kullanımda olan 20 haneden 15'i, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR TELEF OLDU

Ayrıca yangında mahalledeki 899 büyükbaş ve küçükbaş hayvanın 35'i telef oldu.