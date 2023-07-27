Orman yangınlarında son durum: İzmir, Antalya ve Çanakkale'de mücadele sürüyor İzmir'in Kınık, Torbalı ve Ödemiş ilçelerinde, Antalya'nın Kemer ilçesinde ve Çanakkale'de gündüz saatlerinde çıkan yangınlarla mücadele devam ediyor.

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AA & Ensonhaber

Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler aralıksız sürüyor.

Aşırı sıcakların da etkisiyle yayılan yangınlar, İzmir'in Kınık ilçesinde yerleşimleri tehdit etmeye başladı.

Kınık'ta 3 mahalle tedbiren boşaltılıyor

Kınık ilçesine bağlı İbrahimağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor.

Birçok araç ve personel ile yangına müdahale sürüyor

15 helikopter, 7 uçak, 50 arazöz, 20 su ikmal aracı ve 7 dozerle müdahale edilen yangının yayılımının durdurulmasına çalışılıyor.

Öte yandan yangının risk oluşturduğu 3 mahallenin tahliyesine karar verildi.

Çanakkale'de orman yangını

Merkeze bağlı Sarıbeyli Köyü yakınlarında saat 22.30 sıralarında ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde yangın başladı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını kontrol altına almak için karadan müdahaleye başladı.

Çanakkale merkeze bağlı Sarıbeyli Köyü yakınlarında ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde orman yangını başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve personel yangını kontrol altına almak için karadan müdahaleye başladı.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için mücadelesi devam ediyor.

Kemer'de yangın 3. gününde

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları, gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahaleyle sürdürülüyor.

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün saat 21.08'de çıkan yangının kontrol altına alınması için ekipler müdahale ediyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 10 uçak, 27 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

Uçak ve helikopterlerin yerine 3 gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle havadan müdahaleye devam ediliyor.

Helikopterler, alçalıp denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Öte yandan karadan da 73 arazöz, 7 iş makinesi, 654 personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildiği kaydedildi.