Orman yangınlarının 8. gününde son durum tablosu

İletişim Başkanlığı, orman yangınlarının 8. günündeki bilançosunu duyurdu. Yangınların 8. gününde 183 orman yangınından 167'si kontrol altına alınırken, 16'sının da devam ettiği açıklandı.

Türkiye'nin ormanları yanmaya devam ediyor.

Birçok kişinin ve kurumun yangınları söndürmek için çaba sarfettiği yoğun mücadelede herkes seferber oldu.

16 YANGIN DEVAM EDİYOR

İletişim Başkanlığı, yangınla mücadelede gelinen son noktayı 'Ormanlarımız için seferberliğimiz 8. gününde hız kesmeden devam ediyor.' notuyla açıkladı.

Yangınların 8. gününde meydana gelen 183 orman yangınının 167'si kontrol altına alındı. Yangınlardan 16'sının da devam ettiği öğrenildi.

SÖNDÜRMEDE KULLANILAN UÇAK VE HELİKOPTERLERİN SAYISI

Gün gün, rakam rakam ayrıntılı olarak paylaşılan tabloda söndürme çalışmaları için kullanılan uçak, helikopter ve personel sayısı şöyle:

▪️9 İHA

▪️16 uçak

▪️51 helikopter

▪️150 iş makinesi

▪️850 arazöz

▪️5.250 personel