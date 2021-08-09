Orman yangınlarının çıktığı Bodrum ve Milas'ın son hali

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerindeki yangınlarda zarar gören ormanlık alanlar, drone ile havadan görüntülendi.

Ege ve Akdeniz’i alevler içerisinde bırakan ve binlerce hektarlık ormanlık alanı küle çeviren yangınların çoğu söndürüldü.

Geriye ise tüyler ürperten manzara kaldı.

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Bugüne kadar doğa harikası yeşiliyle ün yapan Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinin, eski halinden neredeyse eser kalmadı.

Drone ile havadan çekilen görüntüler, yürek sızlattı.

“KORKU FİLMİ SAHNELERİNDEN BİR FARKI YOK”

Yangın felaketinin yaşandığı Aşağı Mazı, Çökertme Sahili, Çökertme Köyü, Gökbel Yokuşu, Mazı İnce Yalı, Yeniköy, Yukarı Mazı bölgelerini görüntülemek amacıyla 6 gün boyunca dolaştığını belirten Bodrum Bisiklet Kulübü Başkanı Emrah Tezer, "Drone ile hava fotoğrafları, videoları çektim. İki saat üzeri video, yüzlerce fotoğraf arşivledim. Onlarca kez geçtiğimiz bu bölgelerin eski halini hatırlayınca gün içinde bol bol ağladım. Korku filmi sahnelerinden bir farkı yok. Durum felaket. Bizleri bu duruma düşürenleri değil bizler, torunlarımız dahi anacak, unutmayacak." dedi.