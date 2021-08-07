Orman yangınlarının etkili olduğu alanlar haritalandırıldı

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Akdeniz Bölgesi'ndeki orman yangınlarının etkilediği alanları, optik ve termal uydu görüntüleri kullanarak harita haline getirdi.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede 11'inci gününde...

Birçok ilde peş peşe çıkan yangınların çoğu kontrol altına alınırken, belirli bölgelerde ekiplerin yoğun müdahaleleri devam ediyor.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Harita Mühendisliği Bölümü, yangının etkilediği alanların ve yangının en fazla etki gösterdiği ilçelerde meydana gelen değişimlerin tespiti için çalışma başlattı.

ZARAR GÖREN ALANLARIN HARİTASI OLUŞTURULDU

Harita Mühendisliği Uzaktan Algılama Anabilim Dalında görevli akademisyenler Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, Prof. Dr. Umut Güneş Sefercik, Doç. Dr. İsmail Çölkesen, Dr. Arş. Gör. Hasan Tonbul ve Araştırma Görevlisi Muhammed Yusuf Öztürk'ten oluşan ekip, optik uydu verilerine dayalı analizler yaptı.

Yangının etkilediği alan, İleri Uzaktan Algılama Teknoloji Laboratuvarı'nda optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak haritalandırıldı. Türkiye'de meydana gelen yangınların konumları, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından servis edilen MODIS ve NOAA uydularının son 7 günlük gözlemlerine ait aktif yangın verileri kullanılarak tespit edildi.

Yangının en fazla etkili olduğu alanlar arasında yer alan Manavgat, Marmaris, Bodrum, Köyceğiz ve Gündoğmuş ilçelerinde meydana gelen değişimlerin, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından servis edilen Sentinel-2 uydu görüntüleri üzerinden çeşitli görüntü işleme yöntemleri kullanılarak analiz edildi.

ANALİZ SONUÇLARI

GTÜ tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Gerçekleştirilen analizlerde, yangından etkilenen alanlar yanma şiddeti derecelerine göre düşük, orta düşük, orta yüksek ve yüksek olarak sınıflandırılarak tematik yangın haritaları üretildi. Analizler sonucunda, Manavgat'ta 56 bin 663, Marmaris'te 12 bin 935, Bodrum'da 11 bin 898, Köyceğiz'de 1629 ve Gündoğmuş'ta 685 olmak üzere toplam 83 bin 810 hektarlık alanın yandığı tespit edildi. Yangınlar neticesinde, düşük yanma şiddetine maruz kalan alanlar 22 bin 571, orta yanma şiddetine maruz kalan alanlar 47 bin 176 ve yüksek yanma şiddetine maruz kalan alanlar 14 bin 64 hektar olarak hesaplandı.

'MANAVGAT YANGINI' ÜLKEDEKİ EN BÜYÜN YANGIN FELAKETİ OLDU



Günümüze dek ülkemizde yaşanan en büyük yangın, 2008 yılında Antalya ili Manavgat ilçesi Taşağıl bölgesinde çıkmış ve yaklaşık olarak 16 bin hektarlık alan yanmıştı. Bu veri göz önünde bulundurulduğunda, yaklaşık 57 bin hektarlık alanın yanmasına sebep olan 2021 Manavgat yangını, ülkemizde yaşanmış en büyük yangın felaketi olarak kayıtlara geçmiş durumda."