Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor Türkiye’nin ciğeri yanıyor, gönüllüler mücadeleyi bırakmıyor. Uzman ekiplerle birlikte ormanlara giren isimsiz kahramanlar, zamanla yarışıyor.

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2023 yılının ilk yarısında Türkiye felaketleri, korkuları, acıları, mutlulukları yaşadı.

Şubat ayında yazdan kalma günlerin keyfini sürenler, haziranda sellerle mücadele etti.

Temmuz ise rekorların başlangıcı oldu.

Turizm cennetleri alev aldı

Başta büyükşehirler olmak üzere birçok kent, bunaltıcı hava sıcaklıklarıyla tanıştı.

Küresel ısınmanın da etkisiyle sıcaklık, ormanları alev alev yaktı.

Turizm cennetlerinden art arda kötü haberler geldi.

Çoğu kontrol altına alındı

Antalya’nın Kemer ilçesinde pazartesi günü başlayan orman yangını devam ederken; İzmir, Kütahya, Çanakkale, Manisa ve Balıkesir’de de yangınlar çıktı.

Çoğu kısa sürede kontrol altına alındı ancak mücadelenin bitmediği yerlerde zamanla yarış başladı.

Gönüllülerin desteği...

Orman Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere kurtarıcılar, alevleri saran bölgelerde çalışmalar yürütüyor.

O ekiplere, gönüllüler de destek veriyor.

El ele mücadele

Orman yangınlarıyla hep birlikte el ele verilen mücadele, hem hüzünlendiriyor hem de umutlandırıyor.

Ciğerlerimizi küle çeviren yangınlar için hava destek ekipleri ise bir saniye durmuyor.