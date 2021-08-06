Orman yangınlarıyla mücadelede 10'uncu gün

28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı kontrol altına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz Çarşamba saat 12.05 itibarıyla başlayan orman yangınlarının ardından birçok bölge alevlere teslim oldu.

Farklı şehirlerde farklı noktalarda çıkan yangınların söndürülmesi için hem havadan hem karadan mücadele verildi.

Yangın bölgelerinde görev yapan polis, asker, jandarma ve itfaiye erlerine, bölgede yaşayan vatandaşlar da gönüllü olarak destek verdi.

YANGINLAR 5 İLDE DEVAM EDİYOR

Verilen 10 günlük mücadelenin sonunda bugün saat 09.45 itibarıyla 208 orman yangınından 196'sı kontrol altına alındı.

5 ilde 12 farklı noktadaki yangınları söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Son gelişmelere ilişkin açıklama, İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.

Yangın bölgelerine ilişkin haritanın da paylaşıldığı gönderiye, Yeşil Vatan ile Strong Türkiye (Güçlü Türkiye) etiketleri de eklendi.

"DEVLETİMİZ ORMANLARIMIZ İÇİN SEFERBER"

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Devletimiz ormanlarımız için seferber

28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır.

(Saat 09.45 itibarıyla) "





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