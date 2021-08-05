Orman yangınlarıyla mücadelede 9'uncu gün

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 189 bölgede çıkan 174 yangının kontrol altına alındığını, 15 bölgedeki söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

28 Temmuz itibarıyla ülkenin birçok noktasında peş peşe başlayan orman yangınlarıyla mücadele, 9'uncu gününe girdi.

Çok sayıda ekibin görev aldığı çalışmalarda havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, güncel durum ile ilgili bilgilendirme yaptı.

174 YANGIN KONTROL ALTINDA

Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden, "Yangın söndürme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar çıkan 189 yangından 174’ü kontrol altına alındı." açıklamasında bulundu.

15 YANGIN DEVAM EDİYOR

6 ildeki 15 bölgede devam eden yangınlar için ise söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Antalya (2 yangın)

Muğla (7 yangın)

Aydın (1 yangın)

Denizli (2 yangın)

Isparta (2 yangın)

Antakya (1 yangın)

Yangın kabusuyla havadan mücadele VİDEO