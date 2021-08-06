Orman yangınlarıyla mücadelede son durum

İletişim Başkanlığı, 214 bölgede çıkan 202 yangının kontrol altına alındığını, 5 ilde 12 bölgede söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

28 Temmuz itibarıyla ülkenin birçok noktasında peş peşe başlayan orman yangınlarıyla mücadele, 10'uncu gününe girdi.

Çok sayıda ekibin görev aldığı çalışmalarda havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

İletişim Başkanlığı'ndan, yangınlarla ilgili saat 19.30 itibariyle güncel durum bilgilendirmesi yapıldı.

"214 YANGININ 204'Ü KONTROL ALTINA ALINDI"

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"214 orman yangınının 202'si kontrol altına alınırken, devam eden yangınların söndürülmesi için devletimizin tüm imkanları seferber ediliyor.

9 İHA, 18 uçak, 57 helikopter, 150 iş makinesi, 850 arazöz, 5.250 personel görevde"

12 YANGIN DEVAM EDİYOR

5 ildeki 12 bölgede devam eden yangınlar için ise söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Muğla (7 yangın)

Aydın (1 yangın)

Denizli (1 yangın)

Isparta (1 yangın)

Karabük (1 yangın)

Burdur (1 yangın)