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    Orman yangınlarıyla mücadeleye insansız hava aracı desteği

    Orman yangınları ile mücadelede, insansız hava araçları (İHA) da etkin olarak kullanılıyor. İHA'lardan elde edilen görüntülerle alevlere nokta atışı müdahele yapılıyor.
    • İHA
    • 03.08.2021 - 14:44
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 14:51
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    Orman yangınlarıyla mücadeleye insansız hava aracı desteği

    Türkiye'nin farklı illerinde çıkan, çoğu kontrol altına alınan orman yangınlarıyla mücadelede İHA'lar da kullanılıyor.

    Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde bulunan İHA'lar; orman yangınlarının genel gidişatının görülmesi, ısı noktalarının tespiti ve müdahale yerlerinin belirlenmesi açısından önemli rol oynuyor.

    YANGININ BOYUTU DAHA HIZLI TESPİT EDİLİYOR

    Geniş gözetleme yapılarak, yangının boyutu daha hızlı tespit edilirken, söndürme sırasında bu araçlardan elde edilen bilgilerle nokta atışı müdahale yapılıyor.

    YANGINA NASIL VE NEREDEN MÜDAHALE EDİLECEĞİNİ BELİRLİYOR

    OGM'nin Twitter'daki hesabından İHA'ların kaydettiği görüntüler paylaşıldı. Açıklamada ise "Canlı yayının en etkilisi İHA'lar gökyüzünde. 9 adet İHA ile yangınları takip ederek yangınla mücadele uzmanı orman mühendislerimize anlık veri sağlıyoruz. Ekiplerimiz, yangına nereden ve nasıl müdahale edileceğini yönetim merkezlerimizde değerlendirerek müdahalede bulunuyor" denildi.

    Orman yangınlarıyla mücadeleye insansız hava aracı desteği VİDEO

    Orman yangınlarıyla mücadeleye insansız hava aracı desteği #1

    Orman yangınlarıyla mücadeleye insansız hava aracı desteği #2

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