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Orman yangınlarıyla mücadeleye insansız hava aracı desteği

Orman yangınlarıyla mücadeleye insansız hava aracı desteği

Orman yangınları ile mücadelede, insansız hava araçları (İHA) da etkin olarak kullanılıyor. İHA'lardan elde edilen görüntülerle alevlere nokta atışı müdahele yapılıyor.