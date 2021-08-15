Orman yangınına müdahale etmek için bölgeye giden TOMA’ları gören ormancının sevinci, izleyenleri duygulandırdı. “Cennetten mi düştünüz?” diyen ormancı, sosyal medyada viral oldu.

2021 yılının en acı tablolarından biri Türkiye’de yaşandı…

Ege ve Akdeniz’de neredeyse 2 hafta boyunca sönmeyen orman yangınları, binlerce hektarlık alanı yok etti.

Yangınlar sadece yeşile değil, canlılara da zarar verdi.

Birçok kişi hayatını kaybederken, alevlerin arasından kurtarılamayan hayvanlar telef oldu.

POLİSİ, ASKERİ, JANDARMASI YANGIN SÖNDÜRDÜ

Başta Orman Genel Müdürlüğü ekipleri olmak üzere, yangınlara müdahale edebilecek tüm kurumlar alevlerin sönmesi için seferber oldu.

Polisi, askeri, jandarması da o bölgelerdeydi ve gecesini gündüzüne katarak mesai yaptı.

Özellikle sosyal mecralarda önce asker sonra da polisin sık sık yangınlara karşı savaşmadığı algısı yaratılmaya çalışılsa da güvenlik güçleri bu söylemlerin hepsini adeta püskürttü.

Ormancının TOMA sevinci: Cennetten mi düştünüz ViDEO

“CENNETTEN Mİ DÜŞTÜNÜZ?”

Günler öncesinden Muğla'da çekilen bir görüntü yüreklere yeniden su serpti.

Orman yangınına müdahale etmek için TOMA’larla gelen polis ekiplerini bir ormancı kayda aldı.

Alırken de sevinçten ağzı kulaklarına vardı.

“Siz kimsiniz? Nereden geldiniz ya? Cennetten mi düştünüz?” diyen ormancı, “Allah gönderdi” diyen bir başka arkadaşını desteklercesine “Böyle bir şey yok. Öyle bir zamanda geldiniz ki” ifadelerini kullandı.

Ormancının, samimi sevinci sosyal medyada viral oldu.