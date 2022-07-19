Ormanlara giriş yasak mı? Hangi illerde ormanlara giriş yasaklandı?

Ormanlara giriş yasak mı? Hangi illerde ormanlara giriş yasaklandı?

Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bazı illerde ormanlık alanlara girişler yasaklanıyor.İşte ormanlara giriş yasağı bulunan iller..

Son yıllarda artan orman yangınları sebebiyle adeta ciğerlerimiz yanıyor.Bu orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla bazı illerde valiliklerin kararıyla ormanlara girişler yasaklandı.

Orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla alınan bu kararlar sonrası hangi illerde ormanlara girişler yasaklandı? Vatandaşlar bu sorunun cevabını arıyor.Ormanlara giriş yasağının bulunduğu illeri sizler için derledik.İşte ormanlara girmenin yasak olduğu iller..

İstanbul

İstanbul Valiliği'nin aldığı karara göre İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 31 Temmuz tarihinine kadar yasaklandı.

Balıkesir

Balıkesir Valiliğinin kararıyla ilde ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos tarihine kadar yasak.

Karabük

Karabük valiliğinden yapılan açıklamaya göre orman yangınlarının önlenmesi amacıyla şehirde ormanlık alanlara girişler 1 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

Tunceli

Orman yangınlarının yaşanmaması amacıyla Tunceli'de ormanlık alanlara girişler 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

Kahramanmaraş

31 Ekim'e kadar Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Gümüşhane

Valiliğin aldığı karar ile Gümüşhane'de ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos tarihine kadar yasaklandı.

Edirne

Edirne Valiliği'nin kararına göre Edirne'de ormanlık alanlara girişler temmuz ayından itibaren 3 ay süreyle yasaklandı.

Eskişehir

Eskişehir'de orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişler 15 Eylül tarihine kadar yasaklandı.

Aydın

Aydın Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda şehirde ormanlık alanlara girişler 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

Kars

Kars'ta yangınları önlemek amacıyla alınan karara göre ormanlık alanlara girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı.

Muğla

Muğla Valiliği tarafından alınan kararla orman yangını riskinin artması sebebiyle bazı bölgelerde ormanlara giriş yasağı getirildi.Muğla'da Gökova Körfezi, Ula, Akbük, Datça Reşadiye Yarımadası, Güvercinlik, Göltürkbükü, İztuzu, Köyceğiz Gölü, Dalyan, Göcek, Faralya, Kelebekler Vadisi, Menteşe Kavak ormanları ve Yatağan gibi ormanların fazla olduğu bölgelerde bu alanlara girişler 31 Ekim'e yasaklandı.