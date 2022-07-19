- Haberler
- Gündem Haberleri
- Ormanlara giriş yasak mı? Hangi illerde ormanlara giriş yasaklandı?
Ormanlara giriş yasak mı? Hangi illerde ormanlara giriş yasaklandı?
- 19.07.2022 - 15:20
- Güncelleme : 19.07.2022 - 15:25
Son yıllarda artan orman yangınları sebebiyle adeta ciğerlerimiz yanıyor.Bu orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla bazı illerde valiliklerin kararıyla ormanlara girişler yasaklandı.
Orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla alınan bu kararlar sonrası hangi illerde ormanlara girişler yasaklandı? Vatandaşlar bu sorunun cevabını arıyor.Ormanlara giriş yasağının bulunduğu illeri sizler için derledik.İşte ormanlara girmenin yasak olduğu iller..
İstanbul
İstanbul Valiliği'nin aldığı karara göre İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 31 Temmuz tarihinine kadar yasaklandı.
Balıkesir
Balıkesir Valiliğinin kararıyla ilde ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos tarihine kadar yasak.
Karabük
Karabük valiliğinden yapılan açıklamaya göre orman yangınlarının önlenmesi amacıyla şehirde ormanlık alanlara girişler 1 Ekim tarihine kadar yasaklandı.
Tunceli
Orman yangınlarının yaşanmaması amacıyla Tunceli'de ormanlık alanlara girişler 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı.
Kahramanmaraş
31 Ekim'e kadar Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı.
Gümüşhane
Valiliğin aldığı karar ile Gümüşhane'de ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos tarihine kadar yasaklandı.
Edirne
Edirne Valiliği'nin kararına göre Edirne'de ormanlık alanlara girişler temmuz ayından itibaren 3 ay süreyle yasaklandı.
Eskişehir
Eskişehir'de orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişler 15 Eylül tarihine kadar yasaklandı.
Aydın
Aydın Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda şehirde ormanlık alanlara girişler 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı.
Kars
Kars'ta yangınları önlemek amacıyla alınan karara göre ormanlık alanlara girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı.
Muğla
Muğla Valiliği tarafından alınan kararla orman yangını riskinin artması sebebiyle bazı bölgelerde ormanlara giriş yasağı getirildi.Muğla'da Gökova Körfezi, Ula, Akbük, Datça Reşadiye Yarımadası, Güvercinlik, Göltürkbükü, İztuzu, Köyceğiz Gölü, Dalyan, Göcek, Faralya, Kelebekler Vadisi, Menteşe Kavak ormanları ve Yatağan gibi ormanların fazla olduğu bölgelerde bu alanlara girişler 31 Ekim'e yasaklandı.