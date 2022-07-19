Petrol
104.41
-1.75%
Euro
18.019
1.72%
Dolar
17.5799
0.85%
Altın
967.3
0.81%
Borsa
2496
1.81%
Bitcoin
389.508
0.80%
BTXN Coin
7.39
-1.33%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Ormanlara giriş yasak mı? Hangi illerde ormanlara giriş yasaklandı?

    Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bazı illerde ormanlık alanlara girişler yasaklanıyor.İşte ormanlara giriş yasağı bulunan iller..
    • 19.07.2022 - 15:20
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 15:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ormanlara giriş yasak mı? Hangi illerde ormanlara giriş yasaklandı?

    Son yıllarda artan orman yangınları sebebiyle adeta ciğerlerimiz yanıyor.Bu orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla bazı illerde valiliklerin kararıyla ormanlara girişler yasaklandı.

    Orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla alınan bu kararlar sonrası hangi illerde ormanlara girişler yasaklandı? Vatandaşlar bu sorunun cevabını arıyor.Ormanlara giriş yasağının bulunduğu illeri sizler için derledik.İşte ormanlara girmenin yasak olduğu iller..

    Ormanlara giriş yasak mı? Hangi illerde ormanlara giriş yasaklandı? #1

    İstanbul

    İstanbul Valiliği'nin aldığı karara göre İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 31 Temmuz tarihinine kadar yasaklandı.

    Balıkesir

    Balıkesir Valiliğinin kararıyla ilde ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos tarihine kadar yasak.

    Karabük

    Karabük valiliğinden yapılan açıklamaya göre orman yangınlarının önlenmesi amacıyla şehirde ormanlık alanlara girişler 1 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

    Tunceli

    Orman yangınlarının yaşanmaması amacıyla Tunceli'de ormanlık alanlara girişler 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

    Kahramanmaraş

    31 Ekim'e kadar Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

    Gümüşhane

    Valiliğin aldığı karar ile Gümüşhane'de ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos tarihine kadar yasaklandı.

    Edirne

    Edirne Valiliği'nin kararına göre Edirne'de ormanlık alanlara girişler temmuz ayından itibaren 3 ay süreyle yasaklandı.

    Eskişehir

    Eskişehir'de orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişler 15 Eylül tarihine kadar yasaklandı.

    Aydın

    Aydın Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda şehirde ormanlık alanlara girişler 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

    Kars

    Kars'ta yangınları önlemek amacıyla alınan karara göre ormanlık alanlara girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı.

    Muğla

    Muğla Valiliği tarafından alınan kararla orman yangını riskinin artması sebebiyle bazı bölgelerde ormanlara giriş yasağı getirildi.Muğla'da Gökova Körfezi, Ula, Akbük, Datça Reşadiye Yarımadası, Güvercinlik, Göltürkbükü, İztuzu, Köyceğiz Gölü, Dalyan, Göcek, Faralya, Kelebekler Vadisi, Menteşe Kavak ormanları ve Yatağan gibi ormanların fazla olduğu bölgelerde bu alanlara girişler 31 Ekim'e yasaklandı.

     


    İlginizi Çekebilir

    Çeşme Ildır'da çıkan yangın kontrol altına alındı
    İç Haber

    Çeşme Ildır'da çıkan yangın kontrol altına alındı

    Avrupa'da alarm: Sıcak hava kuzeye ilerliyor
    Dünya

    Avrupa'da alarm: Sıcak hava kuzeye ilerliyor

    Elektrikli araba devinden günlük kazancı 300 USD!
    Tesla

    Elektrikli araba devinden günlük kazancı 300 USD!

    Görüş Bildir