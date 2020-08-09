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    Ormanları ateşe veren PKK'lı teröristler kamerada

    Ormanları ateşe veren PKK'lı teröristler kamerada

    Irak'ın kuzeyinde ağaçları ateşe veren PKK'lı teröristler, İHA'lar tarafından görüntülendi.
    • AA Özel Haber
    • 09.08.2020 - 11:55
    • Güncelleme : 09.08.2020 - 11:55
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    Ormanları ateşe veren PKK'lı teröristler kamerada

    Irak'ın kuzeyinde başarılı operasyonlara imza atan Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) suçlamak, Türkiye'yi kötülemek için çeşitli yollara başvuruyor.

    ORMANLARI YAKIP SUÇU TSK'YA ATIYORLAR

    Operasyonlarla ağır darbe alan PKK'lı teröristlerin, bölgedeki ormanlık alanları ateşe vererek yangınların Türk ordusu tarafından çıkarıldığı izlenimini oluşturmaya çalıştıkları, insansız hava aracının çektiği görüntülerle ortaya konuldu.

    Saniye saniye kaydedilen görüntülerde iki teröristin ormanlık alanı ateşe vermesi, yangının ağaçlara sıçraması ve bölgede uzun süre yoğun duman yükselmesi yer alıyor.

    Ormanları ateşe veren PKK'lı teröristler kamerada ViDEO

    Ormanları ateşe veren PKK lı teröristler kamerada #1

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