Örsan Öymen CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti CHP'de Grup Başkanı Özgür Özel'in ardından İlke ve Demokrasi Hareketi’nin sözcüsü Prof. Dr. Örsan Öymen de CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

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ensonhaber.com

CHP’de liderlik yarışı bugün resmen başladı...

CHP'de kurultay çalışmaları ise yerel seçimler öncesi hız kazandı.

Kemal Kılıçdaroğlu aldığı yenilgilere rağmen koltuğunu korumaya çalışırken kurultay öncesi kimlerin aday olacağı ise merak konusu.

Özgür Özel ilk adımı attı

Partide adaylık yarışı ise bugün Grup Başkanı Özgür Özel'in adaylığını ilan etmesiyle resmen başladı.

Bir rakip daha çıktı

CHP'de Grup Başkanı Özgür Özel'in ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı.

Örsan Öymen adaylığını ilan etti

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in yeğeni, İlke ve Demokrasi Hareketi’nin sözcüsü Prof. Dr. Örsan Öymen, genel başkanlığa adaylığını ilan etti.

Örsan Öymen, CHP Genel Merkezi’nde kurultay süreci ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

"CHP çıkmaz sokağın içindedir"

Burada CHP yönetimine sert sözlerle yüklenen Öymen, "CHP çıkmaz sokağın içindedir. Bizim üçüncü yol açmamız gerekiyor. Bu yol Atatürk'ün yolu, altı okun yoludur. Bu yolu açmak için 38. olağan kurultayında CHP Genel Başkanlığına aday adayı olmaya karar verdim ve ilan ediyorum." dedi.

"Belediye seçimlerinde olumlu sonuç alınması zor"

CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen, açıklamalarında şunları söyledi:

13 yılda 12 seçim kaybedildi. Mevcut yönetimde oy artışı da olmamıştır. Genellikle şöyle bir anlayış var, CHP'nin yüzde 22-23 oyu var bunun üzerinde oy alamaz. Bunu kabul etmiyoruz. 1977 seçimlerinde CHP'nin oyu yüzde 41. 1989 yılında belki çok yüksek oy alınmadı ama SHP'nin olduğu belediye seçimlerinde galip çıkıldı. CHP'de bir yönetim değişikliğinin olmaması durumunda önümüzdeki belediye seçimlerinde olumlu sonuç alınması zor.

"Girilen tüm seçimlerde bir yenilgi söz konusu"

13 yılda 12 seçimi kaybedip bu kadar uzun süre genel başkanlık görevine devam eden başka bir örnek gelişmiş ülkelerde var mı, ben baktım bulamadım. Girilen tüm seçimlerde bir yenilgi söz konusu. Toplumsal olaylarda da çoklu nedensellik vardır. Tek bir nedene indirgenemez. Parti içi demokrasinin seçim sonuçlarıyla bağlantısı nedir diye soracak olursanız, parti organlarının çalıştırılmamış olması, kararların 5-10 kişiyle veriliyor olması. Partinin ilçe ve il örgütlerine danışılmadan kararların alınması büyük hatalara neden olmuştur. Örneğin listeler konusu. Oy oranı yüzde 3'ü bulmayan partiler 39 vekil Meclis'e girmiştir.

"Cumhuriyetçilik monarşinin antitezidir"

Adaylar ön seçimle belirlenebilirdi. İkinci sorun kimlik sorunu. CHP kimliğini kaybetmiştir. Herkes, genel başkan da dahil partinin temel ilkelerine uymakla hükümlüdür. Ne yazık ki partimizde ideolojik bir bütünlük de sağlanamamıştır. Partinin neyi temsil ettiği belirsizdir. CHP, 6 ok 1930'larda kaldı, bunun güncelliği yoktur gibi akıl dışı bir anlayış. Cumhuriyetçilik monarşinin antitezidir. Devletçilik özelleştirmenin antizedir. Laiklik, dinin devlet siyaset işlerine karışmaması, devletin de halkın inançlarını güvence altına alması, teokrasinin antitezi. Milliyetçilik, asla ırkçılık değildir, ümmetçiliğin antitezidir. Milliyetçilik laikliği tamamlayan bir kavramdır. Günümüzde AKP iktidarında monarşik, oligarşik, ümmetçi bir anlayış var mı, var. Dolayısıyla 6 ok için güncel değil demek akıldışıdır.

"6 oka ne kadar sahip çıkıyorlar"

İsimler değişti ama sorunlar ne yazık ki değişmedi. Bir değişim hareketinden söz ediliyor. Vekiller ya da eski MYK üyeleri bu değişim sürecinin bir kısmını yürütüyorlar. Genel başkan aday adayı olduklarını söylüyorlar. Acaba bu arkadaşlarımız hatalar yapıldığında acaba seslerini çıkarmışlar mıydı? Sorunun paydaşı olanlar sorunu nasıl çözecek? Zaman zaman birçok kararın altına imza atılar. Bir samimiyet göremiyorum ben.



CHP Genel Başkan adayı kapalı kapılar ardında mı belirlenir? Kapalı kapıların ardından neler döndüğünü de çok iyi bilmiyoruz ama şöyle bir algı oluşuyor: Emanetçi genel başkan aday adayı... Değişim talebinde bulunanlar acaba partinin temel ilkelerine, 6 oka ne kadar sahip çıkıyorlar? Atatürk'ün aydınlanma devrimlerine sahip çıkmamız ve bu ilkeler doğrultusunda sağlık, tarım, ulaşım vs. projelerin geliştirilmesi gerekiyor.

"3. yol açmamız gerekiyor"

Mevcut yönetim ile yönetime talip olanlar arasında ne kadar fark var? Radikal bir farkı ben göremedim. AKP'yi taklit ederek seçim kazanmak isteyenler, şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ü taklit etmeye başladılar. Mustafa Kemal Atatürk taklit edilemez. Kimse size inanmaz. Siyaset, bir kariyer yapma platformu değil. Ne yazık ki partimiz statükocularla sahte değişimciler arasında sıkışıp kalmıştır. CHP bir çıkmaz sokağın içerisindedir. Mutlaka bir üçüncü yol açmamız gerekiyor. Bu yol 6 ok yoludur. Bu yolu açmak için CHP genel başkan aday adayı olmaya karar verdim ve bunu ilan ediyorum.



Laiklik konusunda partimiz tarafından bertaraf edilmiş durumda. Partimiz siyasetin dinselleşmesi, eğitimin dinselleşmesi konusunda neyi öneriyor? Eğitimin dinselleşmesi şu anda karşı karşıya olduğumuz en önemli sorunlardan biridir.

CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen kimdir

Örsan Öymen, 20 Ağustos 1965 tarihinde dünyaya geldi.

Profesör Dr. Örsan Öymen, Feyziye Mektepler Vakfı Işık Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır.

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe bölümünde, Yüksek Lisansını New York Üniversitesi'nde, Felsefe ve Doktorasını da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Felsefe alanında yapmıştır.

CHP üyesi ve CHP eski Parti Meclisi Üyesi olan Örsan Öymen, Hıfzırrahman Raşit Öymen'in oğlu, gazeteci ve CHP Eski Genel Başkanı Altan Öymen'in kardeşi, diplomat Onur Öymen'in amcasının oğlu gazeteci Mustafa Örsan Öymen'in oğludur.

Kurultay'ın kasımda yapılması bekleniyor

Cumhuriyet Halk Parti’sinde il kongreleri süreci başladı. Ekim ayının ortasına kadar il kongrelerinin tamamlanması bekleniyor.

İl kongreleri tamamlandıktan sonra Parti Meclisi’nde kurultay tarihi için karar verilecek.

Genel Kurultay’ın kasım ayı başından yapılması görüşü partide öne çıkıyor.