Örsan Öymen Ensonhaber'de: İhtiyaç fazlası imam hatipler kapatılmalı İmam hatip okullarına yönelik sözleriyle tepki çeken CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen Ensonhaber canlı yayınına konuk oldu. Öymen, İhtiyaç ötesi imam hatipler kapatılmalı ve Kur’an kursları yetişlerin eğitim aldığı yer olmalı" ifadelerini kullandı.

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CHP'de başlayan ilçe seçimlerinin ardından gözler il seçimlerine çevrilirken adaylar da belli oldu.

Adaylığını geçtiğimiz hafta duyuran Grup Başkanı Özgür Özel'in ardından Örsan Öymen adaylığını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Örsan Öymen, Tele1 yayınında skandal ifadelere imza attı.

İmam hatip okulları kapatılsın dedi

İhtiyaç ötesi imam hatip okullarının kapatılması gerektiğini savunan Örsan Öymen, Kur'an kurslarına da çocukların gönderilmemesi gerektiğini söyledi.

"5-10 yaşındaki çocuğun Kur'an'ı anlama yetisi olamaz"

İmam Hatip okullarıyla ilgili Öymen şunları söyledi:

Herkesi imam yapma işlevi görüyorlar. İmam cumhurbaşkanı, imam bakan, imam bürokrat, imam milletvekili. 5-10 yaşındaki çocuğun pedagojik açıdan Kur'an'ı anlama, kavrama, öğrenme yetisi olamaz.

Ensonhaber'e konuştu

Açıklamalarının ardından tepkilerin odağı haline gelen Örsan Öymen, Ensonhaber canlı yayınında İlker Koç'un konuğu oldu.

İmam hatiplilere yönelik sözlerine açıklık getiren Örsan Öymen, "İmam hatipler kapatılsın demedim" dedi.

"İmam hatip okulları camilere imam yetiştirmek için kuruldu"

CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen açıklamalarında şunları kaydetti:

İmam hatiplerin tamamı kapatılsın demedim. Hiçbir zaman sarf etmedim İnsanlar bunu çarpıtmaya hevesli olabilirler tabi.. İmam hatip okulları camilere imam yetiştirmek için kurulmuş meslek okullarıdır. Dolayısıyla meslek olarak işlev görmesi gerekiyor.

"İhtiyaç ötesi imam hatipler kapatılmalı"

Kur’an kursları yetişlerin eğitim aldığı yer olmalı. Çocukları 10-15 yaşında Kur'an kursuna gönderdiğiniz zaman ezberlemekten başka işe yaramaz. Önemli olan Kur'an-ı anlayarak öğrenmek. İlahiyat fakültelerinin niceliği değil niteliği olmalı. İmam hatip okulları imam hatip olmaktan çoktan çıktı. İhtiyaç ötesi imam hatipler kapatılmalı.

"Dinselleşmiş bir eğitimle bin yıl beklersiniz"

Bana Avrupa’da 100’ü aşkın teoloji fakültesinin olduğu bir ülke gösterin. Biz Suudi Arabistan, Pakistan, Afganistan mı olacağız yoksa dünyanın gelişmiş ülkeleri Almanya, İsveç, Avustralya gibi mi olacağız. Bunlar en gelişmiş ülkeler peki bunlar nasıl gelişmiş ülke oldular, dinselleşmiş bir eğitimle bin yıl beklersiniz. Bizim için önemli olan Atatürk’ün devrimlerinin kavramlanması gerekiyor. Bu ülke laik hukuk devleti. Siyasi kültürel hukuki düzeni kısmen bile olsa dini kurallara dayatamazsınız nokta. Ben burada anayasayı savunuyorum. Yasaları Kur'ana göre düzenlemeye kalkışırsanız laikliği çiğnemiş olursunuz.

"CHP’de başta laiklik olmak üzere birçok şey ihmal edildi"