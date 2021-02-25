Örselenmiş Kadın Sendromu nedir? Ceza hukukunda Örselenmiş Kadın Sendromu..

İşkence yapan eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan İpek Melek'in avukatları 'Örselenmiş kadın sendromu' raporu alınması için başvurdu. Peki örselenmiş kadın sendromu nedir?

Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisine işkence yapan eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan İpek Melek'in avukatları 'Örselenmiş kadın sendromu' raporu alınması için başvurdu.

Melek İpek'e işkencenin yıllardır devam ettiğini de vurgulayan avukatlar, bu nedenle uygulanan şiddetin süresine, ağırlığına, geçmiş ruhsal travmalarına bağlı olarak travma sonrası stres bozukluğuyla beraber veya devamında, 'örselenmiş kadında majör depresyon' rahatsızlığının oluştuğunu anlattı.

Bu gelişmenin akabinde vatandaşlar örselenmiş kadın sendromu nedir? sorusunu araştırmaya başladı. Peki örselenmiş kadın sendromu nedir?

ÖRSELENMİŞ KADIN SENDROMU NEDİR?

Örselenmiş kadın sendromu, kocasından veya duygusal ilişki yaşadığı partnerinden devamlı fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet gören kadınların psikolojik durumlarını niteleyen bir kavramdır.

Ceza hukukundaysa, partnerinden devamlı şiddet gören kadının, partnerinin eylemi bittikten sonra onu öldürmesi halini ifade etmektedir.

İçtihat hukuku ülkelerinin mahkemeleri, partnerlerinin uyguladığı örseleyici ve hayati risk içeren şiddet dolayısıyla öldüren kadınlar için, örselenmiş kadın sendromunu ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan bir neden olarak kabul etmiştir.

Örselenmiş kadın sendromu yaşayan kadınlar, sendrom nedeniyle çaresiz oldukları ve şiddetten partnerlerini öldürmek dışında kendilerini koruyamayacaklarını algısını taşımaktadırlar.

CEZA HUKUKUNDA ÖRSELENMİŞ KADIN SENDROMU

İçtihat hukuku mahkemeleri örselenmiş kadın sendromunu cezayı azaltmak veya vermemek için delil olarak kabul etmektedirler.

Her ne kadar örselenmiş kadın sendromu içtihat hukuku mahkemeleri tarafından doğrudan yasal bir savunma nedeni olarak kabul edilmese de, meşru müdafaa, haksız tahrik, isnat yeteneğin kaldıran bir neden veya ceza sorumluluğunu kaldıran bir neden olarak yorumlanabilmiştir.

Günümüzde, birçok klinik tedavi uzmanı ve araştırmacı, travma sonrası stres bozukluğu tanısının, örselenmiş kadın sendromunun yapısının ve semptomlarının boyutlarının anlaşılmasına ışık tutacağını savunmakta ve bu görüş doktrinde genel kabul görmektedir.

Türk Ceza Hukuku açısından, örselenmiş kadın sendromunun, beklenemezlik ilkesi kapsamında, Türk Ceza Kanunun 28.maddesinin lehe kıyasen ele alınmasıyla veya 27.maddesinin 2.fıkrası bağlamında uygulama alanı bulabileceğini düşünülmektedir.