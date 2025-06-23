Orta Doğu'daki gerilim hava sahasına yansıdı

İran-İsrail savaşına ABD'nin de fiziken dahil olmasıyla gerilim iyice tırmanırken, İran'dan yeni bir hamle geldi.

ABD'ye misillemede bulunan İran, 'Büyük Fetih Müjdesi' operasyonu başlattı.

KATAR'DAKİ ABD ÜSSÜ VURULDU

İran, Katar'daki ABD üssünü hedef aldı.

Saldırı sonrası, Katar Doha'dan patlama sesleri duyulurken, ABD basınından edinilen bilgilerde, İran'ın ABD üssüne 6 füze attığı açıklandı.

İsrail Medyası ise ABD üssüne 10 füze atıldığını paylaştı.

IRAK'TAKİ BİR ABD ÜSSÜ DE VURULDU

İran resmi haber ajansından yeni bir açıklama daha geldi.

Edinilen bilgilerde, İran'ın Irak'taki bir üsse de füze saldırısı düzenlediği öğrenildi.

UÇUŞLAR DURDU

Katar, ülke hava sahasında uçuşları geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

Ayrıca, bazı hava yolu şirketleri de İran ve Irak'a uçuşlarını durdu.

HAVA SAHASINDA DİKKAT ÇEKEN TABLO

Son gerçekleştirilen saldırılar sonrası Orta Doğu'ya ait hava sahasının anlık görüntüsü kısa sürede gündem oldu.

Birçok ülkenin hava sahasını kapatması sonucu Orta Doğu'da uçuşlar, Suudi Arabistan üzerinden gerçekleştiriliyor.

KATAR'A GİDEMEYEN UÇAKLAR İSTANBUL VE ANKARA'YA YÖNLENDİRİLDİ

Öte yandan Katar'ın hava sahasını kapatması sonrası hava trafiğinde aksamalar meydana geldi.

Avrupa'nın çeşitli kentlerinden Katar'ın başkenti Doha'ya gitmek için havalanan uçaklar, İstanbul Havalimanı ve Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi.

İstanbul Havalimanı'na Doha'ya giderken yön değiştiren 5 uçağın iniş yaptığı ve bu sayının gece saatlerinde artacağı öğrenildi.

THY DE BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Bir son dakika duyurusu da THY'den geldi...

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri, sosyal medya platformu X üzerinden yaşanan sıcak gelişmeye ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: