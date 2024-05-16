Orta Karadeniz'de hedef Arap turistler: Şehirleri tek tek gezdiler Türkiye’de tarih ve doğanın iç içe olduğu şehirlerin bulunduğu Orta Karadeniz Bölgesi’ne Suudi Arabistan’dan turist çekilmesi planlanıyor. Bu amaçla Suudi Arabistanlı turizmciler Amasya, Samsun, Tokat ve Çorum’u gezdi.

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İHA

Türkiye'de yaz aylarının yaklaşmasıyla, turizmde yaşanan hareketlilik artmaya başladı.

Hem yerli hem de yabancı turistler, yurdun dört bir yanına seyahat ederek ekonomiyi de canlandırıyor.

Ege ve Akdeniz kıyıları batıdan gelen misafirleri ağırlarken, Karadeniz ise Arap turistlerin gözdesi oldu.

Yeni hedef Orta Karadeniz

Trabzon ve Rize'de tatillerini geçiren Arap turistlerin yeni hedefi ise Orta Karadeniz Bölgesi..

Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun

Arap turizmciler Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun'u vatandaşların ziyaretine sunmaya hazırlanıyor.

Bölge hakkında bilgi edindiler

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) organize ettiği gezide Arap turizmciler, bölge illerinin tarihi ve doğal mekanlarını gezip turizm potansiyeline yönelik bilgi edindi.

Esnaf ikramda bulundu

Esnaf da Arap konuklarına hediyeler verip ikramlarda bulundu.

Hatıra fotoğrafı çektirdiler

Yedikleri döneri muhteşem olarak yorumlayan Arap turizmciler, döner ustaları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Orta Karadeniz’deki şehirler gerçekten muhteşem"

Geziye katılan turizmcilerden Ghadeer Al Hendawee, "İnşallah Arabistan’dan buraya turlar başlatacağız." dedi.

Arap turistlerin Trabzon’a olan ilgisi hatırlatılan Al Hendawee, şöyle devam etti:

Her zaman Trabzon bölgesine gidiliyor. Ama bu bölge bilinmiyordu. Çünkü bu şehirler gerçekten muhteşem. Yeşillik ve tarih beraber. Sadece Trabzon Karadeniz değil. Samsun mükemmel bir şehir. Amasya tarihi bir şehir. Tokat mağaralarla, kalesiyle çok güzel.

Karadeniz’e en fazla turist getiren turizmciler davet edildi

Gezinin fırsatları da beraberinde getireceğine inandıklarını belirten OKA Amasya İl Koordinatörü Erdin Güden ise şu şekilde konuştu:

Suudi Arabistan’dan Karadeniz Bölgesi’ne en fazla turist getiren 18 turizm acentesini bölgemize davet ettik. Bu faaliyetle amacımız şehrimize, bölgemize daha fazla turist çekmek. Yaklaşımları gayet olumlu. Bundan sonra daha fazla turist getirebileceklerini düşünüyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)