Ortak Gözlem Merkezi, Karabağ'da faaliyetini sürdürüyor

Ateşkesin gözlemlenmesi kapsamında kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'nde her iki tarafta 60 askeri personel yer alıyor.

Azerbaycan’ın Ağdam kentinin Merzili köyü yakınlarında yerleşen, açılışı 30 Ocak'ta yapılan ortak merkezin kapıları basın mensuplarına açıldı.

Merkezde görevli askerler bölgeden insansız hava araçlarıyla (İHA) alınan görüntüleri birlikte izliyor, ateşkese uyulup uyulmadığını gözlemliyor.

120 ASKER GÖREV BAŞINDA

4 hektar alana kurulu, 65 prefabrik yaşam ve hizmet alanının yer aldığı merkezde İHA personeli de dahil 60 Türk, 60 da Rus askeri görev yapıyor.

Buradaki Türk ve Rus askerler çalışmalarını karşılıklı saygı ve anlayış içinde yürütüyor.

Merkezde yaşam ve dinlenme alanları birbirinden ayrı fakat gözlem karargahı ile yemekhane ortak. Her ülkeye ait karargah alanının bulunduğu merkezde mescit ve kilise de yer alıyor.

Merkezin güvenliğini Azerbaycan askerleri sağlıyor. Spor salonu, futbol, voleybol ve basketbol sahalarının yer aldığı merkezde, hem karma hem de karşılıklı müsabakaların yapılması planlanıyor.

ATEŞKES İHLALLERİ ENGELLENİYOR

Merkezde görevli Türk askerlerden Albay Ali Karakaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başlıca görevlerinin bölgedeki tüm çatışmaları sonlandırmak, ateşkesi kontrol etmek olduğunu söyledi.

Merkezde ihlallerle ilgili verilerin toplanması, birleştirilmesi ve doğrulanmasının organize edildiğini belirten Karakaş, "Burada gözlem yapılıyor, İHA ve diğer kaynaklardan alınan veriler değerlendirilerek kayda giriliyor. İlgili şikayetler, konular veya sorunlar inceleniyor, ateşkes ihlallerini engellemeye yönelik tedbirler alınıyor." dedi.