Ortaöğretim başarı puanı kaldırıldı mı? Liseler için OBP kalkacak mı 2021?

Ortaöğretim başarı puanı kaldırıldı mı? Liseler için OBP kalkacak mı 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hem LGS sınavında hem de YKS sınavında milyonlarca öğrencinin başarı sıralamasını etkileyen OBP puanı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki OBP kalkacak mı?

Milyonlarca öğrencinin en çok merak ettiği konuların başında OBP puanlarının kaldırılıp kaldırılmayacağı yer alıyor.

YKS ortaöğretim başarı puanı bakanlık olarak kendilerini ilgilendirmediğini YKS OBP’den ÖSYM’nin sorumlu olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, LGS ortaöğretim başarı puanının kendilerini ilgilendirdiğini söyledi.

Bakan Selçuk, OBP’nin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin de son dakika açıklamasında bulundu. Peki LGS OBP kaldırılacak mı?

LİSELER İÇİN OBP KALKACAK MI?

Okul başarı puanının bu yıla özel olarak kaldırılması yönünde taleplerin olduğunun belirtilmesi üzerine Bakan Selçuk, "LGS'ye ilişkin olarak şunu söyleyebilirim; bizim yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor, bir öğrencinin normal dönemde çalışma disiplini, alışkanlığı neyse uzaktan eğitim döneminde de aşağı yukarı onu gösteriyor. Bunu şunun için söylüyorum, çocukların bu tür durumlarla ilgili etkilenmeleri istatistiksel olarak manidar dediğimiz bir çerçevede çok büyük farklılıklar oluşturmuyor." diye konuştu.

Öğrencilerin öğretmenleri tarafından tanındığını dile getiren Selçuk, şu anda bir kılavuz hazırlığı içerisinde olduklarını, Eğitim Bilim Kurulu'nun buradan bir görüş ortaya çıktığını, kılavuz yayınlandığında ayrıntıların görülebileceğini aktardı.

OBP NEDİR

OBP, üniversite sınavlarını doğrudan etkileyen bir puandır. Bu sebeple üniversite sınavına girecek öğrenciler tarafından yakından takip edilmektedir.

Ortaöğretimde okuyan öğrencilerin 100 üzerinden değerlendirilen başarı puanları 5 ile çarpılıp OBP puanı elde edilmektedir.

Öğrencilerin lise hayatları boyunca almış oldukları notlar yıllık ortalamaları her sene hesaplanmaktadır. Sonrasında ise dört yıllık lise öğretimi boyunca her yıl alınan ortalamaların ortalamaları alınır. Sonunda da diploma notu elde edilmiş olur.