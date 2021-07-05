Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nedir, nasıl hesaplanır? OBP ile öğrenci alan liseler 2021

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nedir, nasıl hesaplanır? OBP ile öğrenci alan liseler 2021

LGS tercih döneminin başlamasıyla birlikte sınavsız OBP puanı ile öğrenci alan liseler araştırılıyor. Peki Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nasıl hesaplanır? İşte 2021 OBP ile öğrenci alan liseler..

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih işlemleri, 5 Temmuz tarihi itibarıyla başladı ve 16 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek.

Tercih ekranının açılmasıyla birlikte sınavsız liseye geçiş yapmak isteyen öğrenciler, 2021 yılında Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile öğrenci alan liseleri araştırmaya başladı.

İstedikleri liseye yerleşmeyi umut eden öğrenciler, LGS tercih döneminde oldukça önemli bir yer kaplayan OBP'nin nasıl hesaplandığını merak ediyor.

Peki, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nedir, nasıl hesaplanır? İşte, 2021 OBP ile öğrenci alan liseler…

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP) NEDİR?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin almış oldukları derslerden elde ettiği başarı puanıdır. Bilinen adıyla daha çok okul puanı olarak kullanılır.

OBP NASIL HESAPLANIR?

Türkiye genelinde liseye geçiş yapacak öğrencilerin değerlendirilmesi ile, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden lise mezuniyet puanı) 5 ile çarpılarak OBP'ye dönüştürülür.

Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de 500 olarak elde edilir. 50'nin altında olan diploma notları ise 50 olarak değerlendirmeye alınır.

Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde onikisi (katsayı=0,12) merkezi sınavdan alınan puanlara eklenerek adayın yerleştirme puanları hesaplanır.

OBP PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSELER BELLİ OLDU MU?

Sınavsız OBP puanı ile alan liseler öğrencilerin ortaöğretim başarı puanına göre alınacak. Ortalama ile alan okulların puanları ise değişiklik göstermektedir.

Adrese dayalı lise sorgulama işlemi için ilerleyen tarihlerde sınavsız okulların kontenjanları yayımlanacak. Bu veriler ışığında öğrenci kimlik numarası ve okul numarası ile adrese dayalı lise sorgulama işlemi gerçekleştirilecek.

LGS ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILIR?

Öncelikle ikamet edilen bölgede hangi okulların sınavsız öğrenci aldığının tespit edilmesi gerekiyor. Daha sonra "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden istenen okullara tercihte bulunulur. Tercih esnasında en fazla 10 okul tercih edilebilir.