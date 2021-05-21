Ortaokul ve ilkokul sınavları iptal mi? MEB'den flaş açıklama..

MEB, ilkokul ve ortaokul sınavları hakkında bir son dakika açıklamasında bulundu. Bunun üzerine binlerce öğrenci, ortaokul ve ilkokul sınavları iptal mi sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar..

Uzaktan eğitim süreci devam ederkenBahar döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte binlerce öğrenci ve velinin gündeminde, ortaokul ve ilkokul sınavları iptal mi, ne zaman yapılacak? sorusu yerini aldı.

Uzaktan eğitim süreci devam ederken MEB, ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavları hakkında bilgi verdi. İki farklı alternatif bulunan sınavların nasıl olacağı da açıklandı.

Daha önce yapılan açıklamada resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacağı belirtilmişti.

Peki ilkokul ve ortaokul sınavları iptal mi, ne zaman yapılacak? İşte, ilkokul ve ortaokul sınavları ile ilgili detaylar...

İLKOKUL VE ORTAOKUL 2. DÖNEM SINAVLARI İPTAL Mİ, NE ZAMAN?

İlkokul ve ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bir son dakika açıklamasıyla yanıt buldu.

MEB tarafından yapılan açıklamada, 4. sınıf ve ortaokul sınavlarının öğrencilerin tercihine bırakıldığı bildirildi. MEB'in konuyla igili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizin 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin ölçme ve değerlendirme işlemleri salgın tedbirleri kapsamında yeniden düzenlenmiştir. İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda sınav uygulaması bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz, birinci dönemde olduğu gibi yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ve derse olan ilgilerine göre kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirilecektir. İlkokul 4'üncü sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakılmıştır.''

ORTAOKUL SINAVLARI NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul sınavlarının nasıl olacağını da detaylı olarak açıkladı. Açıklamaya göre, ikinci dönem sınav notu olan öğrenciler için:

Bu sınavlar geçerli olacak ve e-Okul sistemine işlenecek. Sınavı yapılan derslerden başka bir sınav yapılmayacak.Bu öğrencilere istemeleri hâlinde ikinci bir sınav yapılıp puanlarını yükseltme fırsatı verilecek.

Bu öğrencilere ayrıca tercih hakkı sunulacak olup istemeleri hâlinde sadece birinci dönem notlarıyla değerlendirilmeleri sağlanacak ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak.

İkinci dönem sınav notu olmayan öğrenciler içinse;

İkinci dönem sınavlarına katılıp katılmama durumunda öğrencilere tercih hakkı sunulacak. Sadece isteyen öğrenciler için sınav yapılacak.

İkinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin sadece birinci dönem notlarına göre değerlendirilmeleri sağlanacak ve bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak.

Velilerin, tercih ettikleri seçeneği 26 Mayıs 2021 tarihine kadar öğrencilerin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne yazılı olarak ya da e-posta başvurusuyla bildirmeleri gerekecek.

İlkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik bu düzenlemenin diğer ayrıntıları şu şekildedir: Seçmeli dersler dâhil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacak.

SINAVLAR YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Yapılan açıklamada sınavların yapılış şekline de yer verildi. Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacak. Öğrencilerin sınavları 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem başından 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde, 18 Haziran 2021 tarihine kadar planlanarak uygulanacak.

Farklı bir ilde bulunmaları durumunda öğrenciler, sınavlara bulundukları yerlerde aynı okul türündeki okullarda girebilecek. Bu kapsamda, okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmeleri için öğrenci velileri, 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününe kadar taleplerini bulundukları ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecek.

Yurt dışında bulunan ve sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler; bulunduğu yerin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Konsolosluğu eğitim müşavirliği/ataşeliğine başvuracak.

Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

Yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan ve eğitim öğretim sürecini uzaktan eğitim yoluyla takip eden öğrencilerin, sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak pansiyonda konaklayabilmeleri sağlanacak.