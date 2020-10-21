Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 5. ve 9. sınıflar hangi tarihte okula gidecek?

Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 5. ve 9. sınıflar hangi tarihte okula gidecek?

Kabine toplantısı sonrasında konuşan Başkan Erdoğan ortaokul ve liseler için önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamayı dört gözle bekleyen öğrenciler ve veliler okul için hazırlıklara başladı.

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği yüz yüze eğitim için son dakika açıklaması yapıldı. Ortaokul ve liseler ne zaman okula başlayacak sorusunun yanıtı belli oldu.

5. VE 9. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Başkan Erdoğan, "Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz." dedi.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Selçuk şunları ifade etti;



Yüz yüze eğitime geçiş planlamamızın 3. aşamasında eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açan 5 ve 9. sınıf öğrencilerimizi de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuşturuyoruz.



2 Kasım Pazartesi günü onları ortaokul ve liselerimizde bekliyoruz...

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