Ortaylı "Afrikalılar gelecek" dedi: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir yalanı daha ortaya çıkardı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye İstanbul gezisinde eşlik eden Tarihçi Prof. İlber Ortaylı, "Çok önemli bir tezleri var, Afrikalı göçmenler İtalya’ya, bize gelecekmiş" dedi. Ortaylı'nın bu ifadesinin gerçeği yansıtmadığını ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ortaya koydu.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Vahdettin Köşkü'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti.

Meloni, bu görüşmeden önce ise İstanbul'un gözde mekanlarından olan Kapalıçarşı'yı gezdi.

Meloni, Kapalıçarşı’ya gizlice yaptığı ziyarette halıcıları ve kuyumcuları dolaştı.

Kapalıçarşı Derneği yetkilileri ile yaklaşık 1.5 saat görüşen Meloni, yemek ve tatlı yemeyi de ihmal etmedi.

Meloni'nin Kapalıçarşı ziyaretine ünlü tarihçi İlber Ortaylı eşlik etti.

Kapalıçarşı ziyaretinden sonra ilginç bir iddia gündeme geldi

Meloni'ye Kapalıçarşı'da eşlik eden İlber Ortaylı'nın, "Çok önemli bir tezleri var, Afrikalı göçmenler İtalya’ya, bize gelecekmiş.

Çiğ et yiyen, afedersiniz sokaklarda işeyerek gezen, yatan, çıplak gezen Afrikalı bir kesim var. İnşallah onları göndermezler." sözleri, kısa süre içerisinde gündem oldu.

Bu sözlerin gerçeği yansıtmadığı ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından ortaya kondu.

"Herhangi bir anlaşma hatta görüşme dahi söz konusu olmamıştır"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı;