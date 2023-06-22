Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan 23 sene önce ÖSS birinciliğiyle adını duyurdu! Köylü Şampiyon 2000 yılında köyünde harman yaparken ÖSS birincisi olduğunu öğrenerek tüm Türkiye'nin "ÖSS Şampiyonu tarladan çıktı" başlıklarıyla tanıdığı Oruç Baba İnan, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

ensonhaber.com

Türkiye'de seçimin ardından görev teslim törenleri devam ediyor.

Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından kısa sürede kabineyi açıkladı.

Bakanlar yeni görevlerine başlamasıyla da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Atama kararlarına göre bakanların yardımcıları belli oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yardımcıları Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan ve Zekeriya Çoştu olarak belirlendi.

Yeni bakan yardımcıların arasından Oruç Baba İnan ise tüm Türkiye'nin dikkatini çeken isim oldu.

"Köylü Şampiyon"

Oruç Baba İnan, 2000 yılındaki üniversiteye giriş sınavlarında birinci olarak Türkiye'ye adını duyurmuştu.

Akhisar doğumlu İnan, 500 nüfuslu köyünden üniversiteyi kazanana dek çıkmamıştı.

Fen Lisesi'ni kazandığında sınıfta kendisi gibi başarılı 23 öğrenci daha vardı.

Etrafındaki diğer öğrencilere bakmış, o gün "üniversitede birinci olacağım" diye söz vermişti kendi kendine. Oruç, Fen Lisesi'nin ikinci sınıfındayken düz liseye geçmeye karar verdi.

23 önce 19 yaşında ÖSS birincisi olan İnan, birincilik haberini ahır inşaatında çalışırken öğrendi.

Bunun ardından gazete manşetlerine "Haberi harman yaparken aldı', 'Köylü Şampiyon', 'ÖSS Şampiyonu tarladan çıktı', 'Köyün damgasını ÖSS'ye vurdum', 'Harman College" başlıklarıyla geçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine atandı

Türkiye’ye adını duyuran Oruç Baba İnan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nü dereceyle tamamladı.

Üniversite eğitiminin ardından Yıldız Holding’de pazarlama biriminin ardından üst düzey görevler üstlendi.

Özel sektör kariyerinde Konya Şeker Torku’nun Genel Müdürlüğü ve Turkcell Tüketici Teknolojileri Direktörlüğü görevlerinde başarılar elde eden İnan, kamuda da Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevinde deneyim kazandı.

İnan, 2020 yılından bu yana Kastamonu Entegre A.Ş.’de CEO Yardımcısı olarak görevini yürütürken, son kararname ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevine atandı.