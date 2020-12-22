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    Oruç Reis için yeni NAVTEX yayınlandı

    Oruç Reis için yeni NAVTEX yayınlandı

    Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için yeni NAVTEX yayınlandı.
    • AA
    • 22.12.2020 - 22:13
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 22:28
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    Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran 2021'e kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.

    ATAMAN VE CENGİZHAN EŞLİK EDECEK

    İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin süresi 15 Haziran 2021'e uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.

    Oruç Reis'in daha önce 29 Kasım 2020'ye kadar bölgede çalışma yapacağı ilan edilmişti.

    Oruç Reis için yeni NAVTEX yayınlandı #1

    DÜNYADAKİ TAM DONANIMLI ENDER GEMİLERDEN BİR TANESİ

    Oruç Reis sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

    Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

    Oruç Reis için yeni NAVTEX yayınlandı #2

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