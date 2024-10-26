Oruç Reis, petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri için Somali'de.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gökova, TCG Gediz ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'den oluşan Somali Deniz Görev Grubu'nun, Oruç Reis araştırma gemisine refakat ettiği görüntüleri paylaştı.

"GÖREVİMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

MSB'den "Açık denizlerin koruyucu gücü" başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

TCG Gökova, TCG Gediz ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'den oluşan 'Somali Deniz Görev Grubu' unsurları, R/V Oruç Reis araştırma gemisi ve destek gemileri ile birlikte Somali yaklaşma sularına ulaştı. Ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürecek olan R/V Oruç Reis gemisine refakat görevimiz aralıksız devam ediyor.