Dolar
7.6839
-1.4189%
Euro
9.0802
-1.1818%
Altın
1875.98
0.6513%
Borsa
1271.75
-0.5839%
G. Altın
463.134
-0.8284%
Bitcoin
124242.44
0.8884%
EXEN Coin
12.32
1.23%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Oruç Reis için yeni NAVTEX yayınlandı

    Oruç Reis'in, Doğu Akdeniz'de 23 Kasım'a kadar sismik araştırma yapması kapsamında yeni NAVTEX ilan edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.11.2020 - 13:15
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 14:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Oruç Reis için yeni NAVTEX yayınlandı

    Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, denizlerdeki faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

    Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Oruç Reis için yeni NAVTEX yayınladı.

    23 KASIM'A KADAR SAHADA

    Oruç Reis Gemisi'nin, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler ile 11 Kasım saat 21.00’den 23 Kasım saat 20.59’a kadar Doğu Akdeniz'de belirlenen sahalarda sismik araştırma yapacağı duyuruldu.

    6 DENİZ MİLİ AÇIK GEÇİLECEK

    Koordinatların paylaşıldığı duyuruda, araştırma gemisinden 6 deniz mili açık geçilmesi uyarısı da yapıldı.

    Oruç Reis için yeni NAVTEX yayınlandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir