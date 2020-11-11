Oruç Reis için yeni NAVTEX yayınlandı

Oruç Reis için yeni NAVTEX yayınlandı

Oruç Reis'in, Doğu Akdeniz'de 23 Kasım'a kadar sismik araştırma yapması kapsamında yeni NAVTEX ilan edildi.

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, denizlerdeki faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Oruç Reis için yeni NAVTEX yayınladı.

23 KASIM'A KADAR SAHADA

Oruç Reis Gemisi'nin, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler ile 11 Kasım saat 21.00’den 23 Kasım saat 20.59’a kadar Doğu Akdeniz'de belirlenen sahalarda sismik araştırma yapacağı duyuruldu.

6 DENİZ MİLİ AÇIK GEÇİLECEK

Koordinatların paylaşıldığı duyuruda, araştırma gemisinden 6 deniz mili açık geçilmesi uyarısı da yapıldı.