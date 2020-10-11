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    Oruç Reis için yeni NAVTEX yayınlandı

    Oruç Reis için yeni NAVTEX yayınlandı

    Oruç Reis sismik araştırma gemisi için yeni NAVTEX yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2020 - 23:47
    • Güncelleme : 11.10.2020 - 23:47
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    Türkiye, Doğu Akdeniz'de sismik ve sondaj faaliyetlerini sürdürüyor.

    Bakım çalışmaları için araştırmalarına ara veren Oruç Reis sismik araştırma gemisi, yeniden faaliyete geçiyor.

    22 EKİM'E KADAR SÜRECEK

    Oruç Reis için yayımlanan NAVTEX,  12 Ekim Saat 06:00'dan 22 Ekim Saat 20:59'a Kadar sürecek.

    ANTALYA'DA DEMİR ATMIŞTI

    15 Eylül'de çalışmalarına bakım ve ikmal amaçlı ara veren Oruç Reis, Antalya Limanı'na demir atmıştı.

    Bakım çalışmaları için Antalya'ya gelen Oruç Reis Antalya polisi tarafından saygıyla selamlanmıştı.

    Oruç Reis Antalya’da bakıma alındı VİDEO

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