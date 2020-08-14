Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı

Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği bölgeye girmeye çalışan Yunan fırkateyni, Kemal Reis'in atağa geçmesiyle yara alarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Doğu Akdeniz'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Oruç Reis'in çalışma yaptığı bölgeye Yunan fırkateyni girmeye çalıştı.

KEMAL REİS ARAYA GİRDİ

Oruç Reis'i koruyan gemilerimizden biri olan Kemal Reis, Yunan fırkateyni Limnos'u bölgeden çıkarmak için harekete geçti.

YUNAN GEMİSİ HASARA ALIP KAÇTI

Türk ve Yunan gemileri arasında kafa kafaya geldi. İki gemi arasında sürtüşme yaşandı ve Yunan gemisi hasar aldı.

Yunan fırkateyni, aldığı hasarın ardından bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Yunan fırkateyni Limnos'un burun kısmından yara aldığı çekilen fotoğraflarda açık bir şekilde görüldü.

Erdoğan: Oruç Reis'e saldırırsanız bedelini ödersiniz VİDEO

"ORUÇ REİS'İMİZE SALDIRACAK OLURSANIZ BEDELİNİ AĞIR ÖDERSİNİZ DEDİK, İLK CEVABI ALDILAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin açıklama yaparak şu ifadeleri kullanmıştı;

"PKK'sından DEAŞ'ına kadar tüm terör örgütlerini en azgın şekilde üzerimize saldılar. Bunlar da yetmeyince 15 Temmuz'da darbe girişimine kalkıştılar. Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz harekatlarla, bu saldırılara karşı cevabımızı anladıkları dilden verdik. Bugün de verdik ve kendilerine 'Bak bizim Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, eğer Oruç Reis'imize saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz.' dedik ve bugün ilk cevabı aldılar. Her saldırının görünmeyen hançeri olan ekonomiyi, kur, faiz, enflasyon üçgeninde daha güçlü bir şekilde devreye soktular. Bu konuda da gereken tedbirleri alarak ekonomimizi güçlendirdik."