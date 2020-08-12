Oruç Reis’in göreve başlaması Yunan basınında korku yarattı

Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine ara vermeden devam eden Türkiye’nin kararlı tavrı sonrası Yunanistan’ın tek gündemi, Oruç Reis’in araştırma faaliyetleri oldu.

Türkiye, bölgede kendisine yönelik yürütülen tüm yıldırma politikalarına rağmen Doğu Akdeniz’de sismik araştırma faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye’nin deniz yetki alanlarında araştırma faaliyetlerine başlayan Oruç Reis’in bölgedeki aktivitesi ise Yunan tarafından endişeyle takip ediliyor.

Her fırsatta bölgedeki hakkını sonuna kadar savunacağını ve geri adım atmayacağını belirten Türkiye’nin kararlı tavrıyla başa çıkamayan Yunan yönetimi, AB’yi ve dış güçleri de yanına çekerek çıkarlarını korumaya uğraşıyor.

YUNANİSTAN'IN TEK GÜNDEMİ ORUÇ REİS

Son olarak Avrupa Birliği'nden acil toplantı yapılmasını isteyen Yunanistan, Rum yönetimi, Mısır ve İsrail'le iş birliği yaparak Türkiye'nin haklı arayışını engellemeye çalışıyor. (Kaynak: Ensonhaber)

Boşa çıkan tüm çabalarının ardından Yunan hükümeti, medya aracılığıyle yeni bir algı operasyonuna başladı. Türkiye’nin Doğu Akdeniz faaliyetlerini itibarsızlaştırmaya çalışan Yunan basını, Oruç Reis’in göreve başlamasını manşetten duyurdu.

YUNAN GAZETELERİNDE KORKU MANŞETLERİ

Neredeyse istisnasız her manşetin ana konusu olan Oruç Reis, Yunan’ın bölgede yaşadığı korkuyu da kanıtlar nitelikte oldu.

TANEA

"Oruç Reis gerilimi sürüyor, Yunanistan alarmda: Türkler çatışmaya hazırız diyor."





EFSYN

"Türkiye’nin algı oyunları devam ediyor"





ELEFTHEROS TYPOS

"Türkiye NATO uyarılarına rağmen Oruç Reisi karasularına soktu. Yunan askeri eli tetikte bekliyor."





LOGOS

"Akdeniz’de diplomatik ateş"



DİMOKRATİA

"Akdeniz’de savaş davulları çalıyor! Yunan karasuları yeni bir Türk işgaliyle karşı karşıya"