Osman Aşkın Bak açıkladı! Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvurusu başladı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine yönelik 'teknolojik cihaz ve internet desteği' başvurularının başladığını duyurdu.

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Öğrencilere yönelik destekler devam ediyor.

Bunlardan biri de yükseköğretim öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesi.

Karar, geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Gözler ise başvuru tarihlerine çevrildi. Beklenen haber ise bugün geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvurularının başladığını açıkladı.

Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı." paylaşımını yaptı.

Kimler faydalanacak?

Tablet, cep telefonu, bilgisayar ve internet desteğini kapsayan destekten 26 yaşından gün almamış yükseköğretim öğrencileri faydalanabilecek.

Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması gerekiyor.

Teknolojik cihaz ile internet desteği için bildirilen IBAN numarasının ve kullanılacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması da aranan şartlar arasında.

5 bin 500 TL destek

Satış fiyatı 9 bin 500 lirayı aşmayan mobil telefon ile bilgisayar cihazları için bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin 500 lira olan destekten faydalanacak.

İkinci el cihaz satın alımları destek kapsamının dışında tutulacak.

12 ay boyunca ücretsiz internet

Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz aylık en fazla 10, yıllık 120 cigabayt olarak verilecek.

İnternet desteği, ilgili öğrenci adına kayıtlı bir hatla kullanılabilecek.

Her ayın 20'sinde yatırılacak

Taleplerin kabul edilmesi durumunda mobil telefon için nihai satış bedelinden yüzde 44,44'ü, bilgisayar için yüzde 16,66'sı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencinin bildirdiği kendi adına kayıtlı IBAN numarasına fatura kesim tarihinin takip eden ayın 20'si itibariyle yatırılacak.

Başvurular nereden yapılacak?

Bakanlığın belirlediği bilişim sistemi üzerinden başvurular gerçekleştirilecek. Detaylara, "www.gsbbiz.gsb.gov.tr" sitesinden ulaşılabilecek.

Kimlik bilgileri, fatura numarası, tarihi ve satın alınan firmanın vergi kimlik numarası, öğrencinin kendi adına kayıtlı telefon numarası ve IBAN numarası, IMEI numarası ve Bakanlık tarafından talep edilen diğer belgeler sisteme girilmeli.