Osman Aşkın Bak: Bahis çetelerine göz açtırmayacağız Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Alın teriyle ıslanmış Türk sporunu çirkin emellerine alet etmek isteyen yasa dışı bahis çetelerine göz açtırmayacağız" dedi.

DHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 10 ilde düzenlenen 'Sibergöz-7' operasyonunda yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karışan 52 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Duyurunun ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan da operasyonla ilgili bir açıklama geldi.

"Tüm polis teşkilatımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum"

Bakan Bak açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

Bakan Yerlikaya'nın operasyona ilişkin açıklamasını paylaşan Bakan Bak şu ifadeleri kullandı:

"Alın teriyle ıslanmış Türk sporunu çirkin emellerine alet etmek isteyen yasa dışı bahis çetelerine göz açtırmayacağız. Tüm polis teşkilatımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum"

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)