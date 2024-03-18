Osman Aşkın Bak: Bize çalışan adam lazım, tatile giden değil Sancaktepe'de Sarıgazi Kemal Ayyıldız Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Bakan Bak, "AK Parti geliyor. Cumhur İttifakı geliyor. Yolumuz açık olsun. Bize çalışan adam lazım. Tatile giden adam lazım değil. Bize Murat Kurum lazım” dedi.

DHA

Sarıgazi Kemal Ayyıldız Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Sancaktepe’de açıldı.

Yüzme havuzuna Sancaktepe Eski Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Ayyıldız'ın adı verildi.

Açılışa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, parti temsilcileri ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Bakan Bak ve beraberindekiler daha sonra Fatih Mahallesi Fitness ve Spor Merkezi’nin de açılış törenine katıldı.

Törenin ardından salonu gezen Bakan Bak, spor aletlerini de denedi.

"İnşaatı devam eden yaklaşık 100 tane daha var"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spor alanında yaptıkları yatırımlarla ilgili “Şu ana kadar 7 tane fitness merkezi varmış. Bir tanesini de şimdi açacağız. Diğer 3 tane daha yoldaymış. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir spor devrimi yaşamaktadır. Biraz evvel de ifade edildiği gibi Türkiye'nin dört bir yanında stadyumlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve halı sahalar başta olmak üzere her tarafta eserler var. Binlerce tesis yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden gelen birisi. Sporu çok iyi biliyor ve gençlerle olan diyaloğunu çok iyi biliyor. Bizim için bu yatırımlar, spor tesisleri şu nedenle önemli. Bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevimiz bağımlılıkla, uyuşturucuyla, kötü alışkanlıklarla mücadele. Ve şöyle söylüyoruz ailelere; ‘çocuklarınızı alıp bu tesislere getirin.’ Spor yapsınlar, basketbol oynasınlar, futbol oynasınlar, voleybol oynasınlar. Dolayısıyla onların bu meşguliyete ihtiyacı var. Bizim de ihtiyacımız var. Bu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız bunu yerel yönetimlerle bizim çok uyumlu bir şekilde yapmamızı sağladı. Geçtiğimiz dönemde de yine belediyelerimizle ortak projeler yaptık ve onlara destek olduk. Şu anda Türkiye'de olimpik ve yarı olimpik olmak üzere 700 tane havuz var. Ve şu anda inşaatı devam eden yaklaşık 100 tane daha var. Ve sayılarını artırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Bizim amacımız o kötü alışkanlıklardan çocukları uzaklaştırmak"

Bakan Bak, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın bir ayağının Türkiye’de olacağını söyleyerek “Biz Milli Eğitim Bakanlığıyla beraber yetenek taraması yapıyoruz. 3. sınıflarda okuyan çocuklarımızı yetenek taramasından geçiriyoruz. Yani onların kabiliyetleri doğrultusunda onları ilgili spor dallarına yönlendiriyoruz. Bu noktada da yaklaşık dört buçuk milyon çocuğumuzun bu yeteneklerini keşfedip onları spora yönlendirdik. Bu da Milli Eğitim Bakanlığı'yla yaptığımız bir proje. Biz okulların bahçelerine halı sahalar yapıyoruz. Mahallelere halı sahalar yapıyoruz. Her noktaya tesisler yapıyoruz. 10 bin pota projesiyle bütün mahallelere potalar koyduk. Bizim amacımız o kötü alışkanlıklardan çocukları uzaklaştırmak. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde her alanda olduğu gibi gençlikte ve sporda da bir devrim yaşamaktadır. Bunun sonuçları neler? Bu stadyumları yaptık. Şimdi ne oldu? 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla beraber Türkiye organize ediyor. Bunun yanında Türkiye, bu yüksek nitelikli salonlarıyla, sahalarıyla pek çok uluslararası organizasyonu, Avrupa Şampiyonası'nı, Dünya Şampiyonası’nı organize ediyor” şeklinde konuştu.

"Bize çalışan adam lazım, tatile giden adam lazım değil"

31 Mart seçimleri ile ilgili konuşan Bakan Bak, “31 Mart’ta çok önemli bir seçimle karşılaşıyoruz. İstanbul ayağa kalkmalı, İstanbul coşmalı. Recep Tayyip Erdoğan'la 94’te ayağa kalkan İstanbul, ayağa kalk, Murat Kurum geliyor. İstanbul ‘muradına’ ersin. Sancaktepe, Şeyma Döğücüyle yola devam. Bu noktada 31 Mart'ta sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yol yürümeye hazır mıyız? Sancaktepe ayağa kalk. İstanbul ayağa kalk. Türkiye ayağa kalk. Recep Tayyip Erdoğan geliyor. AK Parti geliyor. Cumhur İttifakı geliyor. Yolumuz açık olsun. Bize çalışan adam lazım. Tatile giden adam lazım değil. Bize Murat Kurum lazım” dedi.

Çanakkale zaferini kutlayan Bakan Bak, “Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çanakkale zaferimiz kutlu olsun. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum” diye konuştu.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 18 Mart Çanakkale zaferini kutlayarak “Sarıgazi bölgemizin büyük bir ihtiyacı olan yüzme havuzumuzu bugün açıyoruz. İnşallah akabinde fitness salonlarımızın açılışını yapacağız. Bunların her birine çok emek verdik Sayın Bakanım sağ olun. Allah razı olsun. Bizden desteğinizi hiçbir zaman esirgemediniz. Hep yanımızda oldunuz. Ve biz de vatandaşlarımıza böyle hizmet etmenin mutluluğunu yaşamış olduk. Tabii bugün 18 Mart ayrı bir özelliği de var. Ben bu 18 Mart vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Onlar bizim gururumuz” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)