Osman Aşkın Bak: Bu tip olaylara kesinlikle karşıyız ve prim vermeyeceğiz Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Spordaki tüm ögelerin kendine düşen sorumlu olması gerekiyor. Herkesi sağduyuya çağırıyoruz. Buna ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

AA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dün akşam Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü Acıbadem Ankara Hastanesi'nde ziyaret etti.

Bak, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Yaşanan olayı şiddetle kınayan Bakan Bak, "Kıymetli hakemimiz Halil Umut Meler'i ziyaret ettik. Bu yaşadığımız olay hepimizi derinden üzdü. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Olayla ilgili İçişleri ve Adalet bakanlarımızla görüştük." dedi.

"Spordaki tüm ögelerin kendine düşen sorumlu olması gerekiyor"

Sözlerine devam eden Osman Aşkın Bak, tüm spor camiasını sağduyuya çağırdı.

Bak, "Olay, mahkemeye intikal etti. Adli olarak devam ediyor. Yeniden birlik ve beraberlik için, spordaki hakem baskısını da azaltacak şekilde herkese görev düşüyor. Spordaki tüm ögelerin kendine düşen sorumlu olması gerekiyor. Herkesi sağduyuya çağırıyoruz. Buna ihtiyacımız var. Halil Umut Meler kardeşimizle konuştuk. Ben de eski hakemim. Onu çok iyi anlıyorum. Tüm camiayı üzdü bu olay." ifadelerini kullandı.

"EURO 2032'yi organize edeceğiz"

Osman Aşkın Bak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunları spor camialarında görmek istemiyoruz. Bunla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu yakınen takip ediyor. Hakem kardeşimizi aradı. Futbolun değerli üyelerine büyük görev düşüyor. Seyircimize de görev düşüyor. Bu olayı milat olarak görelim. Seyircisinden, teknik direktörüne, sporcusuna, bizlere görev düşüyor. Hepimiz çaba harcamalıyız. Türk sporunun değerini artırmak için çabalamalıyız. EURO 2032'yi organize edeceğiz. Bu olayın altından birlikte kalkacağız."

Öte yandan Bakan Bak, liglerin uzun bir süre oynanmama ihtimali ile ilgili soruya ise, "Liglere çok fazla ara verileceğini düşünmüyorum" diye yanıt verdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)