Osman Aşkın Bak: Bu yaz 4 milyon gençle buluştuk Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'daki GSB Yaz Spor Okulları'nın kapanış törenine katıldı. Bak yaptığı açıklamada bu sene 4 milyon gençle buluştuklarını kaydetti.

AA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaz okulları kapanış programına katıldı.

İstanbul'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda düzenlenen törene Bakan Bak'ın yanı sıra İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile yaz spor okullarında eğitim gören çok sayıda çocuk katıldı.

Tören öncesinde salon dışında kurulan oyun alanlarında çocuklarla ilgilenen Bakan Osman Aşkın Bak, top sektirdi, penaltı attı.

"Bize öncülük eden Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sahip olduğu spor tesislerine dikkati çekerek şunları söyledi:

Türkiye'nin dört bir yanındaki tesislerimizde spor yapan gençlerimize paylaşmayı, arkadaş olmayı, yeteneklerini keşfetmeyi ve iyi bir birey olmayı öğrettik. Bundan sonra da öğretmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanında müthiş tesislere sahibiz. Türkiye, Avrupa'nın en genç spor tesis yapısına sahip ülkesi konumunda. Bu süreçte bizlere öncülük eden, sporun içinden gelen çok değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz.

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sporun önemine vurgu yapan Bakan Bak, "Amaçlarımızdan biri de sporu tabana yaymak, tüm gençlerimizin en az 2 branşta spor yapmasını sağlamak. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan, madde bağımlılığından, ekran alışkanlığından uzak tutmak." dedi.

Velilere seslendi

Velilere seslenen Osman Aşkın Bak şu ifadeleri kullandı:

Çocuklarınızı spor salonlarına, tesislerine, yüzme havuzlarına getirin. Onlarla konuşun, sohbet edin. Çünkü onların sizlerle konuşmaya ihtiyacı var. Artık evde, aileler birbiriyle mesajlaşmaya başladı. Bir odadan diğer odaya mesaj gönderiyorlar. Bu çok doğru bir şey değil. Aileler olarak çocuklarla, gençlerle konuşmak, onları dinlemek gerek. Çocuklarınızı spora yönlendirin, ellerinden tutup tesislere getirin, spor yapmalarını sağlayın. Paylaşmayı, arkadaşlığı, takım oyununu öğretin, yeteneklerini keşfedin.

"Türkiye çapında yaklaşık 4 milyon gencimizle bir araya geldik"

Bakan Bak, Türkiye çapındaki yaz spor okullarının faaliyetlerine değinerek, şunları söyledi:

Bu yaz, Türkiye çapında yaklaşık 4 milyon gencimizle bir araya geldik. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle bugüne kadar 8 milyon kişiye yüzme öğrettik. Yetenek taramasıyla okullarda, çocukları uygun oldukları branşlara yönlendiriyoruz. Her zaman hareket etmek zorundayız. Hareket etmezsek başta obezite olmak üzere çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalabiliriz. Bunun için aileler çocuklarını spor okullarına getirmeli. Bu sadece bir ara verme. Kış spor okullarımız da olacak. Tüm salonlarımız, havuzlarımız açık kalacak. Sizleri bekliyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)