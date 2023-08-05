Osman Aşkın Bak: Hedefimiz 1 milyon yurt kapasitesine ulaşmak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Tercihim İstanbul, Üniversite Tercih ve Tanıtım Günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada hedeflerinin yurt kapasitesini 1 milyona çıkartmak olduğunu vurguladı.

AA

Üniversite adayları için tercih dönemi devam ediyor.

Siyasi isimlerde katıldıkları programlarda tercih yapacak adaylara deneyimlerini aktarıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte bir araya geldiği gençlerle tecrübelerini paylaştı.

Öğrenim hayatından bahseden Osman Aşkın Bak, makine mühendisi olmasının ardından dil öğrenmek ve yüksek lisans yapmak için İngiltere'ye gittiğini belirtti.

"Okul parası biriktirmek için çalıştım"

Bu süreçte yaşadığı zorlukların altını çizen Bakan Bak, okul parası biriktirebilmek için restoranda ve şantiyede çalıştığını kaydetti.

"Vefalı olun ve vefa gösterin"

Gençlere mücadeleyi hiçbir zaman bırakmamaları tavsiyesinde bulunan Bak şu ifadeleri kullandı:

Öz güven çok önemli. Türk milleti yapar. Kendimizle gurur duymalıyız ve kendimizi geliştirmeliyiz. Hayalinizin peşinden koşmanız lazım. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu ülke için hizmet etmeye devam edeceksiniz. Hayatınıza dokunan hiç kimseyi asla unutmayın. Vefalı olun ve vefa gösterin. Sevdiklerinize mutlaka zaman ayırın. Sizlere inanıyoruz. Sevdiğiniz işi yapın. Hayallerinizin peşinde koşun.

"Hedefimiz 1 milyona ulaşmak"

Bakanlık olarak yurt kapasitesini arttırmak için çalışma yaptıklarını dile getiren Osman Aşkın Bak, "Hedefimiz, hiçbir öğrencimizi dışarıda bırakmamak. Şu an yurt kapasitesinde 900 binlerdeyiz. Hedefimiz 1 milyona ulaşmak." diye konuştu.

Bakan Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bilgilendirme yapacağını aktardı.

Konuşmasının ardından Osman Aşkın Bak'a plaket takdim edildi.