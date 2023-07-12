Osman Aşkın Bak: KYK yurtlarında 1 milyon öğrenci hedefimiz var Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezuniyet töreninde yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki yıl için KYK yurtlarında 1 milyon öğrenci hedefimiz var" dedi.

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Üniversite sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler üniversite maratonuna start verecek.

Bu kapsamda ailesinden ayrı şehirlerde okuyacak üniversite öğrencileri için KYK yurtları büyük önem arz ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katıldı.

Törene Bakan Bak’ın yanı sıra, Gaziantep Valisi Kemal Çeper, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, milletvekilleri, kurum müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

"Gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum"

Bakan Bak, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin (HKÜ) mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, gençlerin Türkiye’nin yarınlarında önemli görevler üstleneceğini söyledi.

Hedef 1 milyon

Kredi Yurtlar Kurumu yurtları ile ilgili ciddi hazırlıklar içerisinde olduklarını kaydeden Bakan Bak, 1 milyon öğrenciyi misafir etmeye çalıştıklarını söyledi.

"Bizim bakanlığımız gençliğimizin bakanlığı"

Gençlerle gurur duyduğunu ifade eden Bak şunları söyledi: