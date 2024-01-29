Osman Aşkın Bak, tematik kış kamplarının açılışını yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) görev almaları çağrısında bulunarak, “STK’lar toplumun vicdanıdır. Eğer bir kulüpte yöneticilik yapıyorsan, mahallede bir çocuğu alıp sahaya götürüp onun antrenman yapmasını sağlıyorsan, onu kötü alışkanlıklardan uzak tutuyorsan doğru şeyler yapıyorsun” dedi.

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce (KYGM) bu yıl sekizincisi düzenlenen Tematik Kış Kampları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla başladı.

Bakan Bak, farklı illerdeki Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) Yurtlarından gelerek İstanbul’da düzenlenen İnsan Hakları ve Hukuk Kampı'na katılan üniversite öğrencileriyle buluştu.

Tematik kampa, Sayıştay Başkanı Metin Yener de katıldı.

"Bürokraside, siyasette görev yapmış, hukukta belli noktalara gelmiş kişilerin bilgileri çok kıymetli"

Kampın açılış programında gençlere seslenen Bakan Bak, “Burada güzel bir atmosfer, güzel bir ortam var. Ben de çok faydalandım. Sizler çok kıymetlisiniz. Özellikle önümüzdeki yıllarda bu devleti yönetecek siyasal bilimlerdeki, hukuktaki arkadaşlarımız olarak değerlisiniz. Sizlerin bu kampta değerli bilgiler kazanacağınıza inanıyoruz. Bana göre çok verimli. Ben de özellikle parlamentoda görev yaparken eski parlamenterler ve eski bakanlarla yaptığımız sohbetlerde onların devlet ve siyaset tecrübelerinden faydalandım. Onların tecrübelerini aktarmalarını çok kıymetli buluyorum. Bürokraside, siyasette görev yapmış, hukukta belli noktalara gelmiş kişilerin bilgileri çok kıymetli. Sizlere yeni bir ufuk, yeni bir bakış açısı kazandıracaktır” ifadelerini kullandı.

"Bu ülkenin gençleri olarak sizlerle gurur duyuyoruz"

Bakan Osman Aşkın Bak, insan hayatında tecrübenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Devlete hizmet etmiş önemli görevlerde bulunmuş kişileri dinleyin. Buraya gelecek olan kişilerdeki onların paylaşımlarını dinleyin. Hakikaten tecrübe çok önemli. O yüzden bu kampların çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Mutlaka ve mutlaka sivil toplum kuruluşlarında görev alın özelinde de spor kulüplerinde görev alın. Gençlere dokunun, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması için onlara yardımcı olun. Spor güzel şey, gençlik güzel bir şey. Güzel, sizin enerjiniz de güzel ama biraz daha coşku lazım. Heyecan lazım. Heyecan olmadan olmaz. Enerji olmadan olmaz. Sevgi olmadan olmaz. Döndüğünüz zaman arkadaşlarınıza anlatın, güzel dostluklar kazanın. Bu ülkenin gençleri olarak sizlerle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

"STK’lar toplumun dinamikleri, toplumun vicdanı"

Bakan Bak, gençlere STK’larda görev almaları çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

“İnsan haklarını çok daha iyi bir şekilde öğrenmek istiyorsanız Sivil Toplum Kuruluşlarında görev alın. STK’lar toplumun dinamikleri, toplumun vicdanı. Eğer bulunduğunuz ortamda bir zulüm, bir zalimlik, bir yanlışlık varsa olan en güçlü şekilde cevap verebileceğiniz yapılar STK’lar ve kendi fikirleriniz. Onun için STK’ların içinde olmanız lazım. Bir spor kulübünün amacı, gençlere spor yaptırmak onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, onları uyuşturucunun pençesinden almaktır. Eğer sen kulüpte yöneticilik yapıyorsan, o mahallede bir çocuğu alıp sahaya götürüp onun antrenman yapmasını sağlıyorsan ve onu kötü alışkanlıklardan uzak tutuyorsan insan hakları açısından kendi vicdanın açısından doğru şeyler yapıyorsun.”

"Spor bana bir anahtar gibi, bir iletişim aracı gibi geldi"

Yaşamından örnekler veren Bakan Bak, yıllarca sporun içerisinde olduğunu belirterek, “Her ne kadar mühendis olsam yıllarca sporun içerisinde bulundum. Futbol oynadım, antrenörlük, futbol hakemliği yaptım. İngiltere'de maç yönettim. Spor kulüp başkanlığı yaptım. Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı gibi görevlerde bulundum. Spor bana bir anahtar gibi, bir iletişim aracı gibi geldi. Spor benim bir parçam, yaşam tarzım. Toplumla entegre olduğum, sivil toplumla entegre olduğum bir güç. Sizlerin de toplumsal açıdan sivil toplum örgütlerinde yer alarak mutlaka ve mutlaka o ilişkileri geliştirmenizde fayda var. Bir tavsiye olarak söylüyorum. Spordan asla kopmayın. Sporun içerisinde olun” cümlelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, konuşmasının ardından İnsan Hakları ve Hukuk Kampı'na katılan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Tematik Kamplar, 10 farklı temayla 10 farklı ilde gerçekleştirilecek"

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen kış kampları, bu yıl 29 Ocak - 02 Şubat tarihleri arasında on farklı temayla 10 farklı ilde yapılacak.

GSB Yurtlarında kalan ve farkı şehirlerde öğrenim gören öğrenciler, 5 gün sürecek tematik kamplarda, hem önemli isimlerle buluşacak hem de geldikleri şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme imkanı bulacak.

Bu yıl ki tematik kamplar; Erzurum, Sakarya, Kocaeli, Denizli, Ankara, Antalya, Samsun, İstanbul, Diyarbakır ve Muğla'da gerçekleşecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)