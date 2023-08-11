Osman Aşkın Bak: Türkiye'nin dört bir yanını spor tesisleriyle doldurduk Burdur'da konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye'nin dört bir yanını spor tesisleriyle, halı sahalarla, çim sahalarla, yüzme havuzlarıyla, kapalı spor salonlarıyla donattık" dedi.

AA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Burdur'da Valiliği ziyaret etti.

Vali Ali Arslantaş ile bir süre makamında görüşen Bak, daha sonra kentteki spor yatırımlarını değerlendirmek üzere Valilik'te düzenlenen toplantıya katıldı.

Ardından Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde el dikimi top imalatı yapan kadınları ziyaret eden Bak, buradan AK Parti Burdur İl Başkanlığı'na geçti.

"Millete hizmet yolunda devam ediyoruz"

Buradaki konuşmasında, Burdurlulara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyen Bak, AK Parti'nin Cumhur İttifakı ile en son seçimlerde hem parlamentoda hem de Cumhurbaşkanı seçiminde büyük bir zafer kazandığını ifade etti.

Bakan Bak, "Millete hizmet yolunda yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Bak, teşkilatlarına teşekkür etmek ve bir arada olmak amacıyla AK Parti Genel Merkezinin planladığı buluşmaları yaptıklarını belirterek, şehir buluşmaları çerçevesinde bakanların, genel başkan yardımcılarının ve siyasetçilerin sahada olacağını dile getirdi.

Sahada çalışmalarının yoğun şekilde başladığını söyleyen Bak şu ifadeleri kullandı:

Tabii çok önemli ve çekişmeli geçen bir seçimin ardından Türkiye, yeniden istikrarı, güveni ve geleceğe doğru güçlü adımları seçti. Aziz milletimizin ferasetine saygı duyuyoruz. Bize verdikleri destekler için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Cumhur İttifakı'na verdikleri destekler için şükranlarımızı arz ediyoruz. Biz de Türkiye Yüzyılı kabinesinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini devraldık. Her kademede milletimize, AK Parti'mize hizmet etmeye devam ediyoruz.

"10 binin üzerinde spor tesisimizde hizmet ediyoruz"

Bakan Bak, Burdur'a da teşekkür etmek ve kentin sorunlarını, talepleri yerinde görmek için geldiğini belirterek şöyle devam etti:

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla sahadayız. Bugün pek çok arkadaşımız sahada ve bu devam edecek. Biz AK Parti olarak bir seçim bittiği zaman ertesi gün yeni seçime hazırlanan bir partiyiz. Dünyanın belki de en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Teşkilatlarımızla da çok güçlüyüz. Bu teşkilatın her kademesinde görev yapmış teşkilat mensuplarımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Tabii gençliğe ve spora çok büyük yatırımlar yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı'mız hem sporun içinden gelen bir lider hem de gençlere, teşkilata, gençlerin sorunlarına eğilen bir lider. Türkiye'nin dört bir yanını spor tesisleriyle, halı sahalarla, çim sahalarla, yüzme havuzlarıyla, kapalı spor salonlarıyla, atletizm pistleriyle ve her zaman gurur duyduğumuz büyük tesislerle, yaptığımız spor hamleleriyle donattık. 10 binin üzerinde spor tesisimizde hizmet ediyoruz. Artık mahallelere, köylere sahalar yapıyoruz. Sporu tabana yaymak için çaba harcıyoruz.

"Deprem bölgesine bakanlar olarak gidiyoruz"

Ülkenin bulunduğu coğrafi konum nedeniyle önemli bir süreç yaşandığına işaret eden Bak şöyle devam etti:

Yeniden 31 Mart 2024'te yerel seçimler var ve bu seçim çerçevesinde de AK Parti'nin bütün kademeleri, illerimizde, sahada yer alıyor. Tabii hepimizi üzen 6 Şubat depremlerinde 52 bine yakın vatandaşımızı kaybettik ve 120 binin üzerinde yaralımız var. Hükümet olarak şu andaki en önemli önceliğimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi bölgenin yeniden ayağa kaldırılması, oradaki konut üretimi, sanayinin kalkındırılması ve oradaki yaraları süratle sarmak. Dolayısıyla biz de deprem bölgesine bakanlar olarak gidiyoruz. Orada kendi alanımızla ilgili konuları yerinde tespit edip yatırımları yönlendiriyoruz ve takip ediyoruz.

Bak, Türkiye'nin dört bir yanına müthiş tesisler yapıldığına dikkati çekerek, bu tesislerin sonuçlarını görmeye başladıklarını, art arda madalyaların, şampiyonlukların geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti teşkilatlarının sahada, vatandaşlarla temas halinde olmasını arzu ettiğini dile getiren Bak, "AK Parti bütün teşkilatlarıyla, bütün unsurlarıyla sahada. Burdur'da bugün esnaf ziyareti yapacağız, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber toplantı yapacağız. Onların görüşlerini dinleyeceğiz. Vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz." ifadesini kullandı.

"Milletimiz, istikrarı, güveni ve büyüyen güçlü Türkiye'yi seçti"

Bakan Bak, şunları kaydetti:

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanlığı yaptım yaklaşık 11 yıl. Bu süreç içinde dünyanın değişik ülkelerindeki parlamenterlerle bir araya geldik. En son bu seçim öncesinde karşılaştığımız tabloda bir iki anekdot söylemek istiyorum. AK Parti'nin kaybedeceğini, Cumhur İttifakı'nın kaybedeceğini bekliyorlardır. Buna yönelik planları vardır ama ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin iradesine hiç kimse ipotek koyamaz. Aziz milletimizin feraseti çok çok önemli ve güçlü bunu yine sandıkta gördük. Milletimiz, istikrarı, güveni ve büyüyen güçlü Türkiye'yi seçti. Öyle inanmışlardı ki bana soruyorlardı 'Seçim ne olacak, sayın vekil? diye. Biz dedik ki 'kazanacağız.' 'Ya nasıl olur, kamuoyu, anketler şöyle, şu böyle.' diye. 'Yok biz kazanacağız.' diyordum. Çünkü biz çalışıyoruz, vatandaşımızla beraberiz. Biz birilerinden talimat almayız. Biz sadece milletten talimat alırız. Millet kime ne yapacağını çok iyi bilir. Bunlarla defalarca görüştüm. 'Bu sefer kaybedeceksiniz. İşte bu sefer AK Parti kaybedecek. Bu sefer Erdoğan kaybedecek.' diye hep bunları yaklaşık 2-3 yıl söylediler. Tabii ilk etapta 14 Mayıs'ta parlamento belli oldu. Cumhurbaşkanlığı ikinci tura kalmıştı. Yine bir toplantıya gittim ben heyet başkanı olarak. Tabii takdir edersiniz oraya teşkilatlarımızın bize verdiği güçle, Cumhur İttifakı'nın parlamentodaki çoğunluğuyla ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilk turda elde ettiği 49,6'lık oy oranını söyledik ve ikinci turda 52,53 ile biteceğini ifade ettim ve şunu söyledim; sizin hesaplarınız değil, bizim milletimizin yaptığı hesaplar çok çok önemli. Dolayısıyla bu aziz millete tekrar şükranlarımızı arz ediyoruz.

Bak, güçlü bir partinin 21-22 yıldır bu ülkede millete hizmet etmek için yolunda devam ettiğini vurguladı. Gençlerle ilgili yatırımların artarak devam ettiğini, uluslararası pek çok spor organizasyonu gerçekleştirecek kapasite olduklarını ve 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlandıklarını belirten Bak, olimpiyatlarda Türk sporcuların İstiklal Marşı'nı dinleteceklerini, Türk bayrağını göndere çektireceklerini ifade etti.

Yerel seçimlere işaret eden Bak, "İnşallah yine milletimizin ferasetiyle millete hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.