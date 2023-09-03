Osman Aşkın Bak'tan Filenin Sultanları'na moral ziyareti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Belçika'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda bu akşam Sırbistan ile finalde karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Brüksel'de ziyaret ederek başarılar diledi.

AA

2023 Avrupa Şampiyonası final maçı olan Türkiye Sırbistan maçı için artık nefesler tutuldu.

Tarihinde 3. kez finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu kez kupayı ülkemize getirmek için varını yoğunu ortaya koyacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda bu akşam Sırbistan ile oynayacağı Finali izlemek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Filenin Sultanları'nı kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

Kaptan Erdem karşıladı

Bakan Bak'ı Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve takım kaptanı Eda Erdem karşıladı.

Eda Erdem ile bir süre sohbet ederek takımın son durumu hakkında bilgi alan Bakan Bak, daha sonra A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla buluştu.

Başarılar diledi

Final öncesi milli oyunculara moral veren Bakan Bak, Avrupa Şampiyonu olacaklarına inandığını belirterek Filenin Sultanları'na başarılar diledi.

Bakan Bak'ın ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya ve Safa Koçoğlu ile önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.