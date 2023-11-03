Osman Aşkın Bak'tan KYK yurdu açıklaması: Öğrencilerimizin yüzde 96'sı yerleşti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurtlarındaki yerleşim oranına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Bak, "Tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık" dedi.

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ensonhaber.com

Üniversite öğrencilerine barınma desteği sürüyor.

Milyonlarca öğrencinin dört gözle beklediği KYK yurtlarına başvurular, ağustos ayında başladı.

Yurt tiplerine göre farklılık gösteren uygun oda fiyatları, öğrencilere ve velilere adeta nefes oldu.

Ardından yurt yerleştirme sürecine geçildi.

"Öğrencilerimizin yüzde 96'sı yerleşti"

Konuya ilişkin son durumu açıklayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl yurtlarımıza başvuran öğrencilerimizin yüzde 96'sı yerleşti. Yerleştirme sürecimiz sürüyor. Tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık." dedi.

"Asansörlerimize karekod koyacağız"

Öte yandan Bakan Bak, geçtiğimiz günlerde Aydın'daki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan asansör kazasına da değindi.

Düşen asansörde üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetti.

Bunun üzerine savcılık tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı ve ilk gözaltı kararı verildi.

Olayla ilgili inceleme devam ederken Bakan Bak, alınan bir kararı açıklayarak şöyle konuştu:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla yaptığımız ortak bir çalışma ile tesislerimizdeki asansörlerimize bir karekod koyacağız. Dileyen herkes o karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini ve takvimini görebilecek.

"Sorumlular, adalet önünde mutlaka hesap verecektir"

Zeren Ertaş'ın ailesini ziyaret ettiklerini dile getiren Bak, ailenin 'bu olayın provoke edilmemesi yönünde' beyanının bulunduğuna dikkati çekti.

Bakan Bak, şunları söyledi:

"Zeren kızımızın babası Akın Bey’in sözlerini ve ricasını ayniyle paylaşmak istiyorum: 'Devletimiz merhametli yüzünü gösterdi, şimdi adaletli yüzünü göstermesini bekliyoruz. Yurtlardaki kardeşlerime abileri olarak sesleniyorum, kötü insanların emellerine alet olmasınlar. Sorumlular, adalet önünde mutlaka hesap verecektir. Böyle bir acıyı kimsenin kötü emellerine alet etmesine izin vermeyeceğiz. Karanlık tuzaklarına öğrencilerimizi çekmeye çalışanlar da asla muvaffak olamayacaklar. 22 senedir bu ülkenin gençlerine daha adil, daha özgür, daha konforlu, daha sosyal, daha eşit şartlar sunmak için çalışıyoruz.

Gençlerimizin sahip olduğu imkanları çoğaltmaya, onlara yeni fırsat kapıları açmaya gayret ediyoruz. Her sene bir öncekinden daha iyi koşullar hazırlamak için çaba sarf ediyoruz. Biz, provokatörlerin gençlerimizle aramıza girmesine izin vermeden gençler için çalışmaya devam edeceğiz."

"Genç Kart projemizi hayata geçiriyoruz"

Osman Bak, açıklamalarında gençlere yönelik geliştirilen projeler hakkında da şöyle konuştu:

"Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlayacağız. Gençlerimize operatör ayrımı olmaksızın aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Gençlerin müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebileceği hem de bakanlığımızın sunduğu imkanlardan faydalanabileceği Genç Kart projemizi hayata geçiriyoruz."

4 bin 305 mahalle tipi saha

Bakan Bak, okullardaki spor alanlarının fiziki imkanlarını güçlendirirken spor tesislerini okullara yakın lokasyonlarda inşa etmeyi önemsediklerini söyledi.

Bununla beraber mahalle tipi sahaların ve "On Bin Pota" seferberliğinin de yine çocukları spora erken yaşta başlatabilmek adına atılmış adımlar olduğunu dile getiren Bak, "Bugüne kadar 4 bin 305 mahalle tipi saha ve 7 bin 370 potayı milletimizin hizmetine sunduk." dedi.

"33 ilde 31 olimpik branşta 38 spor lisesinde uyguluyoruz"

Kurumlar arası işbirliklerinin, gençlik ve spor alanında da hizmetlerin daha erişilebilir olmasını sağladığını, bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile birçok protokolün hayata geçirildiğini anlatan Bak, "Bunlardan biri Spor Liseleri Ortak Yönetim Modeli. Milli Eğitim Bakanlığımızın akademik yönünü, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın spor alanındaki yetkinliğini ortaya koyduğu bu modeli şu anda 33 ilde 31 olimpik branşta 38 spor lisesinde uyguluyoruz." diye konuştu.

"Bütçe talebimiz 171 milyar 30 milyon 724 bin TL olmuştur

Gençlik ve Spor Bakanlığı için öngörülen 2024 yılı bütçe ödeneği hakkında bilgilendirmede bulunan Bakan Bak, “1 milyar 699 milyon 264 bin TL’si personel ve SGK giderleri, 1 milyar 359 milyon 302 bin TL’si mal ve hizmet alımları, 130 milyar 693 milyon 289 bin TL’si cari transferler, 9 milyar 503 milyon 400 bin TL’si sermaye giderleri, 4 milyar 964 milyon 469 bin TL’si sermaye transferleri, 22 milyar 811 milyon TL’si borç verme giderleri olmak üzere toplam bütçe talebimiz 171 milyar 30 milyon 724 bin TL olmuştur.” diye konuştu.

"7 milyon 464 bin 284 vatandaşımıza yüzme öğrettik"

Spor alanındaki nitelikli insan kaynağını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Bakan Bak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bununla beraber üstün bir çaba ve emekle yürüttüğümüz Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projemiz var. Bu proje kapsamında 7 yaşını aşmış her vatandaşımıza yüzme öğretiyoruz fakat spor kültürünü erken yaşta oluşturma çabamızın bir gereği olarak ilk ve ortaokulda okuyan öğrencilerimize bu konuda daha çok teşvikimiz söz konusu. Bugüne dek 7 milyon 464 bin 284 vatandaşımıza yüzme öğrettik. Bir diğer çalışmamız, 2018’den beri yürütmekte olduğumuz Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme. İlkokul 3. sınıf çağındaki çocuklarımız, tamamen bilime dayalı yöntemlerle spora yatkınlıkları belirlenerek bir spor branşına yönlendiriliyor. Bugüne dek 3 milyon 419 bin 619 çocuğumuz, yetenek taraması uygulamasına tabi tutularak uzmanlarımız tarafından uygun görülen branşlara yönlendirildi. Yine okul çağındaki çocuklarımıza uyguladığımız bir başka çalışmamız da İlkokulda Spor Dalı Uygulaması. Bakanlığımızca görevlendirilen antrenörler tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokulların 4. sınıflarında okul saatleri içerisinde, belirlenen gün ve saatlerde öğrencilerimize kendi tercih ettikleri bir spor branşı öğretiliyor."

"3 milyon 144 bin 452 sporcu kartı verildi"

Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye Yüzyılı'nda Türk sporunu bulunduğu noktadan çok daha ileriye taşımak için sporcuları destekleyecek çalışmalar da yürüttüklerini ifade etti.

Sporcuların kanayan yarası eğitim-spor ikilemini Milli Sporcu Bursu ile sona erdirdiklerini ifade eden Bakan Bak, "Bu kapsamda hem eğitimine hem spor hayatına devam etmek isteyen 334 gencimiz bu burslardan yararlandı. 3-18 yaş grubundaki çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak ve toplumda spor kültürünü yaymak amacıyla kurulan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları da faaliyetlerine tüm hızıyla bu yıl da devam ediyor. 2023 yılı Eylül ayı itibarıyla 827 bin 85’i kadın, 894 bin 101’i erkek olmak üzere toplamda 1 milyon 721 bin 186 katılımcıya Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okullarında farklı spor dallarında 3 milyon 144 bin 452 sporcu kartı verildi." diye konuştu.

"86 spor dalında faaliyet düzenlenecek seviyeye ulaştık"

Bağımlılığı önlemede en güçlü araç gördükleri spor faaliyetlerini okullarda daha yaygın hale getirmeyi önemsediklerini anlatan Bak, "2010-2011 eğitim öğretim yılında 19 spor federasyonunda toplam 21 spor dalında okul spor faaliyeti düzenlenmekteyken 2023-2024 eğitim öğretim yılında 54 spor federasyonunda toplam 86 spor dalında faaliyet düzenlenecek seviyeye ulaştık. 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul spor faaliyetlerinde 2 milyon 211 bin 244 öğrenciye ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

"Amatör spor kulüplerine desteğimiz de devam ediyor"

Osman Aşkın Bak, olimpiyatlara sporcu hazırlamak ve sporcuların performanslarını geliştirmek üzere Türkiye’nin 25 şehrinde hizmet veren Türkiye olimpiyat hazırlık merkezlerinde (TOHM) şu an 1352 sporcunun faaliyetlerine devam ettiğini dile getirdi.

Olimpiyat hazırlık merkezlerinde yetişen 15 sporcunun Paris 2024 kotası aldığını ifade eden Bakan Bak, "Sporcu eğitim merkezlerimiz de gün geçtikçe artan kalitesiyle sporcularımıza hizmet veriyor. 2002’de 28 olan Sporcu eğitim merkezi sayımız bugün 58 ve toplamda 1314 sporcu öğrencimiz bu merkezlerde eğitim almaya devam ediyor. Bununla beraber Türk sporunun kalbi olarak gördüğümüz amatör spor kulüplerine desteğimiz de devam ediyor." dedi.

"Bir zamanlar terörün kol gezdiği dağlardan raket sesi yükseliyor"

Hakkari Zap Suyu’nda rafting turnuvası, Şırnak’ta Cudi Cup'ın yapıldığını, Konya'nın bisiklet sporunda marka şehir olduğunu dile getiren Bakan Bak, "Bu toprakların her köşesinde artık spor kendine yer buluyor, bununla iftihar ediyoruz. Bir zamanlar terörün kol gezdiği dağlardan raket sesi yükseliyor. Bir zamanlar çatışmaların yaşandığı o dağlardan gençlerimiz şimdi spor festivalleriyle, şenliklerle bütün yurdu ve insanlığı selamlıyor." diye konuştu.