Osman Aşkın Bak'tan usta işi penaltı: Rabona tekniğiyle kullandı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, penaltıyı "rabona" tekniğiyle kullandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Bak'ın videosu büyük beğeni topladı.

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ensonhaber.com

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yeşil sahalarda gençlere taş çıkarttı.

Bakan Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu'nda 21 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen kapalı pazar yeri, otopark ve spor tesisinin açılışına katıldı.

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Dünyanın en büyük kapalı spor salonları, spor tesisleri hep Türkiye’de, işte bunun için de çok gururluyuz. Sporcuların başarılarını görüyoruz." dedi.

"Bu tesislerle beraber artık dünyanın en büyük organizasyonlarını Türkiye yapıyor"

Amatör sporların gelişmesi için böyle tesislerin çok önemli olduğunun vurgulayan Bakan Osman Aşkın Bak şöyle devam etti:

Osman Aşkın Bak, “Bana göre amatör spor yöneticileri birer kahramandır. Biz de öyle yetiştik. Burada tüm ailelere sesleniyoruz. Uyuşturucu ile mücadelede, bağımlılıkla mücadelede böyle tesisler çok önemlidir. Mahallenin çocukları buraya gelip toplanacak, birbirleriyle oynayacak, tanışacak ve kötü alışkanlıklardan korunacak. Bu tesislerle beraber artık dünyanın en büyük organizasyonlarını Türkiye yapıyor. Türkiye aranan ülke, organizasyonlar için, şampiyonlar için artık aranan ülke. Malumunuz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonasını İtalya ile beraber Türkiye organize edecek. Yapılan 38 tane stadyum var, 4-5 tane stat daha devam ediyor. Dünyanın en büyük kapalı spor salonları, spor tesisleri hep Türkiye’de, işte bunun için de çok gururluyuz. Sporcuların başarılarını görüyoruz. Milli Takımımız grubunda lider Almanya’ya gidiyor, bugün de kuralar çekiliyor. Almanya’da tüm statları gurbetçilerimiz dolduracak, evimizde gibi oynayacağız.

Gençlerle buluştu

Konuşmaların ardından Bakan Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyet yeşil sahada gençlerle buluştu.

Penaltı noktasının başına geçti

Burada gençlerin isteğiyle penaltı atışının başına geçen Bak, kullandığı penaltı ile futbolculara adeta taş çıkarttı.

Rabona tekniğiyle kullandı

Rabona tekniğiyle penaltıyı kullanan Bak, 90'a diye tabir edilen üst ağlara topu göndermeyi başardı.

Büyük beğeni topladı

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Bak, kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı.